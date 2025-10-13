2.04 Karat Pırlanta Fancy Yüzük T7433 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.79 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.21 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Damla



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Fancy

Ağırlık : 1.79 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta fancy renk taşla süslenen bu yüzük, göz alıcı ve zarif bir tasarım sunar. Özel anlarınızı unutulmaz kılarken, parlaklığı ve detaylarıyla stilinize benzersiz bir ışıltı katar. Kalıcı şıklık ve değer arayanlar için ideal bir seçim.