0.34 Karat Pırlanta Baget Detaylı Yüzük
Ürün Kodu : DR186274
%0
43.128 TL
43.128 TL
PEŞİN FİYATINA 14.376 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.34 Karat Pırlanta Baget Detaylı Yüzük T10254
Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.81 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.20 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.14 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Baget
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Dengeli oranları ve ışığı zarif biçimde yansıtan baget detaylarıyla öne çıkan bu yüzük, zamansız bir şıklık sunuyor. Modern ve klasik unsurları bir araya getiren tasarımı sayesinde farklı stillere kolaylıkla uyum sağlıyor. Gücünü sadeliğinden alan seçkin bir mücevherdir. Bazı ışıklar parlamak için değil, iz bırakmak için vardır.
0.34 Karat Pırlanta Baget Detaylı Yüzük
PEŞİN FİYATINA 14.376 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
43.128 TL
43.128 TL
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