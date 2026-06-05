0.34 Karat Pırlanta Baget Detaylı Yüzük T10254 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.81 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.20 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.14 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Dengeli oranları ve ışığı zarif biçimde yansıtan baget detaylarıyla öne çıkan bu yüzük, zamansız bir şıklık sunuyor. Modern ve klasik unsurları bir araya getiren tasarımı sayesinde farklı stillere kolaylıkla uyum sağlıyor. Gücünü sadeliğinden alan seçkin bir mücevherdir. Bazı ışıklar parlamak için değil, iz bırakmak için vardır.