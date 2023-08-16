Altın Sıra Nazar Boncuklu Bileklik T3984 Altın, 14 Ayar, 2.29 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm ve estetik birleşerek tasarlanmış olan Lizay altın nazar boncuklu bileklik, zarif ve şık bir görünüm sunar. Bu incelikli tasarım, minimalist tarzı sevenler için ideal bir seçenektir. Altın rengi ve nazara karşı koruma sağlayan nazar boncuğu detayıyla, hem şıklığı hem de koruyucu özelliği bir arada sunar. Lizay ile minimalizm ve estetiği bir araya getiren bu bileklik, her tarza uyum sağlayarak stilinizi tamamlar.