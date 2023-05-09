0.13 Karat Pırlanta Çiçek Kolye T3644 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.34 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sadelik ve estetiği bir araya getiren bu şık kolye, pırlanta ile süslenmiş çiçek tasarımıyla dikkat çekiyor. Her tarza uyum sağlayan bu kolye, zarifliğiyle göz kamaştırıyor. Siz de bu özel tasarımı tercih ederek şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.