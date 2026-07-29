Altın Süzme Su Yolu Küpe
Ürün Kodu : E1122135
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%0
34.680 TL
34.680 TL
PEŞİN FİYATINA 11.560 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Süzme Su Yolu Küpe T10612
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.22 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Klasik su yolu zarafetine modern ve dökümlü bir yorum... Zarafetiyle tüm bakışları üzerine çeken bu eşsiz detay, stilinize büyüleyici ve son derece asil bir dokunuş katıyor.
Altın Süzme Su Yolu Küpe
PEŞİN FİYATINA 11.560 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
34.680 TL
34.680 TL
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