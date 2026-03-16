Altın Taşlı Siyah Mineli Kelepçe T9868 Altın, 14 Ayar, 5,46 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Siyahın dramatik asaleti ile taşlarının ışıltısının yarattığı o büyüleyici tezatlık, bu kelepçe formunda kusursuz bir dengeye ulaşıyor. Altının zengin duruşuyla çerçevelenen bu tasarım, geceye eşlik eden bir yıldız kadar parlak ve cesur. Kendinden emin ve stil sahibi bir duruşun en görkemli imzası.