0.47 Karat Pırlanta Safir Yüzük T9536 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.18 gr



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0,19 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Safir

Ağırlık : 0,28 Karat

Kesim : Prenses Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Derin mavinin en saf halini temsil eden safir, çevresini saran pırlanta halesiyle gece gökyüzündeki tek bir yıldızı anımsatıyor. Bu narin tasarım, beyaz altının serin duruşuyla birleşerek günlük şıklığınıza asil bir dokunuş ekliyor. Sessiz ama derinden gelen bir görkeme sahip olan bu yüzük, sade zarafeti seven ruhlar için ideal bir armağan.