Altın Ağaçkakan Kolye T9433 Altın, 14 Ayar, 2.77 gr Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Doğanın ritmini ve yaşamın canlılığını boynunuzda taşımanız için ustalıkla işlenen bu kolye, altının sıcak tonlarıyla hayat buluyor. Ağaçkakan figürünün her bir detayı, zanaatkarların sabrını ve doğaya olan hayranlığını yansıtan birer mühür niteliğinde. Hem nahif hem de karakter sahibi bir duruş sergileyen bu parça, stilinize masalsı bir derinlik katmak için tasarlandı.