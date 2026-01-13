Altın Ağaçkakan Kolye
Ürün Kodu : N160891
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30.056 TL
30.056 TL
PEŞİN FİYATINA 10.019 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Ağaçkakan Kolye T9433
Altın, 14 Ayar, 2.77 gr
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğanın ritmini ve yaşamın canlılığını boynunuzda taşımanız için ustalıkla işlenen bu kolye, altının sıcak tonlarıyla hayat buluyor. Ağaçkakan figürünün her bir detayı, zanaatkarların sabrını ve doğaya olan hayranlığını yansıtan birer mühür niteliğinde. Hem nahif hem de karakter sahibi bir duruş sergileyen bu parça, stilinize masalsı bir derinlik katmak için tasarlandı.
Altın Ağaçkakan Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.77 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Ağaçkakan Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve kendi kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Ağaçkakan Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5 2.77 gram olan kolye, günlük uzun süreli kullanım için konforlu mu?
5- 2.77 gram, hem uzun süre taşınabilecek kadar hafif hem de 'hiç takı takmamış gibi' hissettirecek kadar sıradan olmayan ideal ağırlık noktasıdır. Ofisten akşam yemeğine her ortama eşlik edebilecek çok yönlü bir ağırlık.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Ağaçkakan Kolye
PEŞİN FİYATINA 10.019 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
30.056 TL
30.056 TL
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