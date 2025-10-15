3.85 Karat Pırlanta Fancy Küpe T7481 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.50 gr



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.45 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Fancy

Ağırlık : 3.40 Karat

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Göz kamaştıran ışıltısı ve benzersiz tasarımıyla öne çıkan pırlanta fancy taşlı küpe, lüksü ve zarafeti bir araya getiriyor. Özenle yerleştirilen fancy renk taşlar, klasik pırlantalarla mükemmel bir uyum sağlayarak her hareketinizde ışıltınızı yansıtıyor. Özel davetlerde şıklığınızı tamamlayacak bu küpe, iddialı ve sofistike stilin vazgeçilmez parçası olmaya aday.