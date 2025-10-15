3.85 Karat Pırlanta Fancy Küpe
Ürün Kodu : DE30048
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61.392 TL
61.392 TL
PEŞİN FİYATINA 20.464 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
3.85 Karat Pırlanta Fancy Küpe T7481
Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.50 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.45 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Lab. Fancy
Ağırlık : 3.40 Karat
Kesim : Baget
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Göz kamaştıran ışıltısı ve benzersiz tasarımıyla öne çıkan pırlanta fancy taşlı küpe, lüksü ve zarafeti bir araya getiriyor. Özenle yerleştirilen fancy renk taşlar, klasik pırlantalarla mükemmel bir uyum sağlayarak her hareketinizde ışıltınızı yansıtıyor. Özel davetlerde şıklığınızı tamamlayacak bu küpe, iddialı ve sofistike stilin vazgeçilmez parçası olmaya aday.
3.85 Karat Pırlanta Fancy Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 3.50 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı kıkırdak kapama (butterfly) sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 3.85 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Laboratuvar üretimi taşlar, F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 14 ayar pırlanta küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar pırlanta küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
3.85 Karat Pırlanta Fancy Küpe
PEŞİN FİYATINA 20.464 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
61.392 TL
61.392 TL
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