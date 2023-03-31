0.22 Karat Pırlanta Sarkık Modern Küpe T2340 Rose Altın, 14 Ayar, 4.07 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F/G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegansın Sanatı ile Pırlanta Trend Küpe, Lizay Pırlanta kalitesi ve zarafetiyle birleşerek benzersiz bir sanat eserine dönüşüyor. Bu trend küpe, pırlanta taşıyla dikkatleri üzerinize çekiyor. Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımı ve yüksek kalitesiyle, şıklığınızı tamamlayacak bir parça olan bu küpe, her anınıza değer katıyor.