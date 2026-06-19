Kılıç Erkek Yüzük T10456 Gümüş, 925 Ayar, 10.76 gr

Rose Altın, 8 Ayar, 1.22 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Yüzük boyunca uzanan kılıç motifi yalnızca dikkat çekici bir detay değil, aynı zamanda kararlılığın ve hedefe odaklanmanın da bir simgesi olarak öne çıkıyor. Maskülen çizgileri sayesinde günlük kombinlerden özel davetlere kadar farklı stillere kolayca eşlik ediyor. Her zafer önce güçlü bir duruşla başlar.