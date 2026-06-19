Kılıç Erkek Yüzük
Ürün Kodu : GR03776
%0
12.672 TL
12.672 TL
PEŞİN FİYATINA 4.224 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Kılıç Erkek Yüzük T10456
Gümüş, 925 Ayar, 10.76 gr
Rose Altın, 8 Ayar, 1.22 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Yüzük boyunca uzanan kılıç motifi yalnızca dikkat çekici bir detay değil, aynı zamanda kararlılığın ve hedefe odaklanmanın da bir simgesi olarak öne çıkıyor. Maskülen çizgileri sayesinde günlük kombinlerden özel davetlere kadar farklı stillere kolayca eşlik ediyor. Her zafer önce güçlü bir duruşla başlar.
Kılıç Erkek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 4.224 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
12.672 TL
12.672 TL
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