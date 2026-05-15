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Altın Trend Küpe

Ürün Kodu : E1145777
Altın Trend Küpe
Altın Trend Gerdanlık
Altın Trend Bileklik
Seçiniz
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11.356 TL
11.356 TL
PEŞİN FİYATINA 3.785 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 15 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Altın Trend Küpe T10203

Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.79 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Modern estetiği yalın bir zarafetle buluşturan bu küpe, günün her anına uyum sağlayan şık bir görünüm sunuyor. Hafif ve dengeli tasarımı sayesinde konforlu bir kullanım sağlarken stilinizi tamamlıyor. Sade ama etkileyici detaylardan hoşlananlar için ideal bir seçimdir. Sessiz bir şıklığın etkisi her zaman daha uzun sürer.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları

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Altın Trend Küpe Sıkça Sorulan Sorular

1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 3.13 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Küpe, kelebek (butterfly) kapama sistemi ile üretilmiştir. Bu yaygın kullanılan kapama mekanizması, küpenin kulağa pratik ve konforlu bir şekilde takılıp çıkarılmasını sağlar. Doğru kullanımda küpenin güvenli şekilde kullanılmasına yardımcı olur.
3- Altın takı alırken sahtesinden nasıl korunulur?
3- Yasal zorunluluk gereği tüm altın takılar damgalanmış olmalıdır: 8 rakamı veya 333 kodu ayarı ifade eder. Büyüteçle takınızdaki damgayı kontrol edebilirsiniz. Lizay'da satışa sunulan tüm altın ürünlerde ayar damgası vardır. Ürünlerimiz, kalite ve yasal standartlara uygun şekilde üretilmektedir. Tüm ürünler faturalı ve ürüne özel hazırlanan sertifika ile gönderilir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- Küpeler 8 ayar beyaz altından üretilmiştir. Metal hassasiyeti kişiden kişiye farklılık gösterebildiğinden, hassas kulaklar için uygunluğu konusunda kesin bir garanti verilememektedir. Bilinen bir metal alerjiniz varsa kullanım öncesinde doktorunuza danışmanızı öneririz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 8 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Trend Küpe
PEŞİN FİYATINA 3.785 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
11.356 TL
11.356 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
BAKIM
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
ÜCRETSİZ SİGORTALI
GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM
& İADE

Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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