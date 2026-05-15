Altın Trend Küpe T10203 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.79 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern estetiği yalın bir zarafetle buluşturan bu küpe, günün her anına uyum sağlayan şık bir görünüm sunuyor. Hafif ve dengeli tasarımı sayesinde konforlu bir kullanım sağlarken stilinizi tamamlıyor. Sade ama etkileyici detaylardan hoşlananlar için ideal bir seçimdir. Sessiz bir şıklığın etkisi her zaman daha uzun sürer.