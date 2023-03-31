0.39 Karat Pırlanta Baget Yüzük T409 Rose Altın, 14 Ayar, 3.11 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İnce estetik anlayışını yansıtan pırlanta baget yüzük, zarif ve şık bir seçenek Bu yüzük, her tarza uyum sağlayacak ve her durumda dikkat çekecek. Siz de bu benzersiz tasarımın güzelliğine şahit olmak için hemen inceleyin!