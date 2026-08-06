Altın Kalp Çift Zincir Bileklik
Ürün Kodu : B365424
%0
12.172 TL
12.172 TL
PEŞİN FİYATINA 4.057 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kalp Çift Zincir Bileklik T10788
14 Ayar, Altın, 1.12 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zarif kalp dokunuşu ve çift sıra zincir tasarımıyla öne çıkan altın bileklik, sevgiyi parmağınızın ucuna taşıyor. Cazip fiyat seçenekleriyle stilinize ışıltı katın.
Altın Kalp Çift Zincir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 4.057 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
12.172 TL
12.172 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : E1147612
Altın Kalp Zincirli Kıkırdak Küpe
%0
16.252 TL
16.252 TL
Ürün Kodu : N167869
Altın Çift Taraflı Kalp Kolye
%0
20.128 TL
20.128 TL
Ürün Kodu : R137896
Altın Taşlı Kalp Yüzük
%0
15.572 TL
15.572 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL