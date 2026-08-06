Altın Çiçek Zincirli Kıkırdak Küpe
Ürün Kodu : E1147617
%0
16.456 TL
16.456 TL
PEŞİN FİYATINA 5.485 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Çiçek Zincirli Kıkırdak Küpe T10815
14 Ayar, Altın, 1.51 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Çiçek açan detayları kıkırdak trendiyle buluşturan Altın Çiçek Zincirli Kıkırdak Küpe, doğadan ilham alan takı tutkunları için unutulmaz ve anlamlı bir hediye.
Altın Çiçek Zincirli Kıkırdak Küpe
PEŞİN FİYATINA 5.485 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
16.456 TL
16.456 TL
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