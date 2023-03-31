0.22 Karat Elmas Pırlantalı Damla Kolye
Ürün Kodu : DN31823
%0
36.048 TL
36.048 TL
PEŞİN FİYATINA 12.016 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.22 Karat Elmas Pırlantalı Damla Kolye T1610
Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.90 gr
Taş : Elmas
Ağırlık : 0.15 Karat
Renk : W
Kesim : Damla
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.07 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Bu zarif ve etkileyici elmas pırlantalı damla kolye, herhangi bir görünümü tamamlayacak mükemmel bir aksesuardır. Detaylarda gizli olan zarafet, bu kolyenin benzersizliğini vurgulamaktadır. Şık ve sofistike bir tarza sahip olmak isteyenler için ideal bir seçimdir.
0.22 Karat Elmas Pırlantalı Damla Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.90 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
2- Toplam 0.22 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal olan taş, W renk ve SI berraklık kalitesindedir.
3- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
3- 0.22 Karat Elmas Pırlantalı Damla Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
4- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
5- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
5- 0.22 Karat Elmas Pırlantalı Damla Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.22 Karat Elmas Pırlantalı Damla Kolye
PEŞİN FİYATINA 12.016 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
36.048 TL
36.048 TL
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