0.22 Karat Elmas Pırlantalı Damla Kolye T1610 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.90 gr

Taş : Elmas

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : W

Kesim : Damla



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Bu zarif ve etkileyici elmas pırlantalı damla kolye, herhangi bir görünümü tamamlayacak mükemmel bir aksesuardır. Detaylarda gizli olan zarafet, bu kolyenin benzersizliğini vurgulamaktadır. Şık ve sofistike bir tarza sahip olmak isteyenler için ideal bir seçimdir.