1.78 Karat Pırlanta Safir Damla Taşlı Kolye T1777 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.30 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.41 Karat

Renk : G

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 1.37 Karat

Kesim : Damla



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafetle estetik bir ifadeye sahip olan pırlanta safir kolye, zarafetinizi tamamlayacak mükemmel bir aksesuardır. Bu muhteşem kolye, şıklığı ve zarafeti bir araya getirerek herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katmanın ideal yoludur. Safir taşının doğal güzelliği ve pırlantanın parlaklığıyla, bu kolye sizi her ortamda göz alıcı bir şekilde öne çıkaracak.