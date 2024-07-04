DE EN Mağazalarımız Sipariş Takip İletişim
Kapat
Menü
Giriş Yap
Kayıt Ol
  (0)
Kapat
Sepetim

Online Özel

10indirimm.jpg

Online Özel Altın Modelleri
Online Özel Pırlanta Modelleri
Filtreler
Filtreler
Kategoriler
Fiyat Aralığı
{{ FILTERS.VARIANTS.TYPE1_NAME }}
{{ FILTERS.VARIANTS.TYPE2_NAME }}
Markalar
Model
{{ FILTER.NAME }}
{{ SELECTED.TEXT }} ×
FİLTRELER
EN YENİ
ÇOK SATAN
ARTAN FİYAT
AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  DN57929
0.19 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
27.696 TL
27.696 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
9.232 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR147560
0.07 Karat Pırlanta Efektli Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.07 Karat Pırlanta Efektli Baget Yüzük
%0
24.672 TL
24.672 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
8.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65691
0.03 Karat Pırlanta Göz Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.03 Karat Pırlanta Göz Trend Kolye
%0
35.592 TL
35.592 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
11.864 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN62737
0.36 Karat Pırlanta Lotus Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.36 Karat Pırlanta Lotus Kolye
%0
47.184 TL
47.184 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
15.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125994
0.42 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.42 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
40.944 TL
40.944 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
13.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE18062
1.35 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
Aynı Gün Kargo
1.35 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
57.307 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
19.102 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE04366
0.20 Karat Elmas Damla Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.20 Karat Elmas Damla Küpe
%0
39.384 TL
39.384 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
13.128 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE20568
1.21 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.21 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
48.552 TL
48.552 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
16.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN63271
0.79 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.79 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
33.552 TL
33.552 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
11.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE39903
1.00 Karat Pırlanta Oval Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
1.00 Karat Pırlanta Oval Tektaş Küpe
%0
84.000 TL
84.000 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
28.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR133666
0.11 Karat Elmas Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.11 Karat Elmas Yüzük
%0
27.072 TL
27.072 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
9.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR34484
0.11 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.11 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
32.256 TL
32.256 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
10.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB11115
0.40 Karat Elmas Tasarım Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
0.40 Karat Elmas Tasarım Kelepçe
%0
82.992 TL
82.992 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
27.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN13007
0.51 Karat Elmas Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.51 Karat Elmas Kolye
%0
55.968 TL
55.968 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
18.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DNT1241
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
%0
33.192 TL
33.192 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
11.064 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE23468
0.05 Karat Pırlanta Efektli Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.05 Karat Pırlanta Efektli Küpe
%0
41.640 TL
41.640 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
13.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49301
0.91 Karat Pırlanta Safir Lotus Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.91 Karat Pırlanta Safir Lotus Kolye
%0
69.528 TL
69.528 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
23.176 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN44089
0.69 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.69 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
31.752 TL
31.752 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
10.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE17982
0.77 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.77 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
28.392 TL
28.392 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
9.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58180
0.22 Karat Pırlanta Oval Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.22 Karat Pırlanta Oval Baget Kolye
%0
28.632 TL
28.632 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
9.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR164012
0.37 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.37 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
51.960 TL
51.960 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
17.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1247
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
26.352 TL
26.352 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
8.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56894
0.64 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
0.64 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Gerdanlık
%0
54.888 TL
54.888 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
18.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65264
0.05 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kare Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.05 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kare Kolye
%0
31.944 TL
31.944 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
10.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98063
0.38 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.38 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük
%0
39.408 TL
39.408 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
13.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE18625
0.54 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.54 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe
%0
50.112 TL
50.112 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
16.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47658
0.42 Karat Pırlanta Lotus Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.42 Karat Pırlanta Lotus Kolye
%0
57.912 TL
57.912 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
19.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL00665
0.27 Karat Elmas Tek Sıra Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
0.27 Karat Elmas Tek Sıra Kelepçe
%0
50.856 TL
50.856 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
16.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR162433
1.98 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
1.98 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
216.888 TL
216.888 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
72.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR21582
0.61 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.61 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
48.288 TL
48.288 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
16.096 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28906
0.36 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.36 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
37.248 TL
37.248 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
12.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE04411
1.53 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.53 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
44.040 TL
44.040 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
14.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR69199
0.79 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.79 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
44.520 TL
44.520 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
14.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58214
0.20 Karat Pırlanta Damla Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Damla Baget Kolye
%0
27.984 TL
27.984 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
9.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186253
0.28 Karat Pırlanta Asimetrik Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.28 Karat Pırlanta Asimetrik Trend Yüzük
%0
39.096 TL
39.096 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
13.032 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN60875
0.90 Karat Pırlanta Yakut Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.90 Karat Pırlanta Yakut Çiçek Kolye
%0
65.856 TL
65.856 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
21.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14935
4.34 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
4.34 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
143.832 TL
143.832 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
47.944 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14939
3.62 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
3.62 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
%0
182.352 TL
182.352 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
60.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14937
3.92 Karat Pırlanta Yakut Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
3.92 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
%0
153.768 TL
153.768 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
51.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB18010
0.42 Karat Pırlanta Gurmet Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
Yeni
0.42 Karat Pırlanta Gurmet Bileklik
151.184 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
50.395 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE03787
2.82 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.82 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
66.480 TL
66.480 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
22.160 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE23583
2.13 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.13 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
54.936 TL
54.936 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
18.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE18102
1.48 Karat Pırlanta Baget Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.48 Karat Pırlanta Baget Yakut Küpe
%0
74.040 TL
74.040 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
24.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32507
0.22 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.22 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
47.928 TL
47.928 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
15.976 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29569
3.96 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
3.96 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
31.560 TL
31.560 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
10.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18464
0.24 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.24 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye
%0
38.688 TL
38.688 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
12.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB06152
0.17 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
0.17 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
77.232 TL
77.232 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
25.744 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB06604
0.87 Karat Pırlanta Yakut Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
0.87 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
%0
44.928 TL
44.928 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
14.976 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB11238
0.71 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
0.71 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
44.712 TL
44.712 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
14.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04315
0.21 Karat Pırlanta Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Kelepçe
%0
42.744 TL
42.744 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
14.248 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB17681
0.53 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
Aynı Gün Kargo
0.53 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
27.062 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
9.021 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB11095
3.95 Karat Pırlantalı Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
3.95 Karat Pırlantalı Safir Bileklik
%0
313.776 TL
313.776 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
104.592 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158262
1.00 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
1.00 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
122.424 TL
122.424 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
40.808 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR103787
0.52 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.52 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
90.336 TL
90.336 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
30.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR152722
0.34 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.34 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
59.616 TL
59.616 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
19.872 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN48568
0.75 Karat Pırlanta Lotus Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.75 Karat Pırlanta Lotus Kolye
%0
91.728 TL
91.728 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
30.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN35936
0.80 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.80 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
37.584 TL
37.584 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
12.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33417
1.07 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.07 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
114.312 TL
114.312 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
38.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58239
0.26 Karat Pırlanta Yuvarlak Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Yuvarlak Baget Kolye
%0
31.608 TL
31.608 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
10.536 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58225
0.23 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
30.000 TL
30.000 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
10.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27533
0.70 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.70 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
59.400 TL
59.400 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
19.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54443
0.16 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
24.648 TL
24.648 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
8.216 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN21813
0.46 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.46 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
64.320 TL
64.320 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
21.440 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186716
0.11 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.11 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
26.304 TL
26.304 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
8.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE19117
0.42 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.42 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
40.968 TL
40.968 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
13.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE14210
0.89 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.89 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
40.848 TL
40.848 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
13.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE14715
2.04 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.04 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
62.040 TL
62.040 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
20.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE25593
0.46 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.46 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
56.304 TL
56.304 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
18.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE35758
0.32 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
28.584 TL
28.584 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
9.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31179
0.17 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
25.176 TL
25.176 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
8.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32981
0.18 Karat Pırlanta Sonsuzluk Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.18 Karat Pırlanta Sonsuzluk Küpe
%0
19.176 TL
19.176 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
6.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN36792
0.32 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.32 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
35.016 TL
35.016 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
11.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB05843
0.26 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
0.26 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
121.320 TL
121.320 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
40.440 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50650
0.10 Karat Pırlanta Rose Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Rose Kalp Kolye
%0
33.912 TL
33.912 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
11.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR130654
0.83 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.83 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
83.040 TL
83.040 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
27.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR150828
0.16 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
39.432 TL
39.432 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
13.144 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR160117
0.25 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
31.608 TL
31.608 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
10.536 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR137756
0.09 Karat Pırlanta Taşlı Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Taşlı Baget Yüzük
%0
31.248 TL
31.248 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
10.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR137780
0.20 Karat Pırlanta Damla Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Damla Baget Yüzük
%0
30.576 TL
30.576 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
10.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR169593
0.20 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
24.408 TL
24.408 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
8.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR109745
0.06 Karat Pırlanta Efektli Oval Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.06 Karat Pırlanta Efektli Oval Baget Yüzük
%0
16.656 TL
16.656 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
5.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR105919
0.36 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.36 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük
%0
24.648 TL
24.648 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
8.216 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65256
0.44 Karat Pırlanta Kalp Detaylı Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.44 Karat Pırlanta Kalp Detaylı Kolye
%0
65.016 TL
65.016 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
21.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR176999
0.29 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.29 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
36.912 TL
36.912 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
12.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR03803
1.12 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
1.12 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
68.069 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
22.690 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30708
1.66 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.66 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
71.640 TL
71.640 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
23.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB12808
3.88 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
3.88 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
345.360 TL
345.360 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
115.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR155939
0.77 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.77 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
86.856 TL
86.856 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
28.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158345
0.56 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.56 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
60.432 TL
60.432 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
20.144 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N182673
Altın Okyanus Büyüsü Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Okyanus Büyüsü Kolye
16.252 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
5.417 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N182674
Altın Sedef Dalgası Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Sedef Dalgası Kolye
17.809 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
5.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N182490
Altın Deniz Rüyası Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Deniz Rüyası Kolye
28.152 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
9.384 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1148855
Altın İnci Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Aynı Gün Kargo
Altın İnci Küpe
11.560 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
3.853 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N182659
Altın İncili Okyanus Büyüsü Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın İncili Okyanus Büyüsü Kolye
20.128 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
6.709 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N174976
Altın Taşlı Kar Tanesi Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Kar Tanesi Kolye
%0
15.232 TL
15.232 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
5.077 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R092153
Altın Burgu Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Burgu Yüzük
%0
41.208 TL
41.208 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
13.736 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N168840
Altın Desenli Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Desenli Kolye
%0
21.692 TL
21.692 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
7.231 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R150831
Altın Taşlı Zincir Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Zincir Yüzük
%0
34.204 TL
34.204 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
11.401 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N182619
Altın Bereket Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Bereket Kolye
25.888 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
8.629 TL x 3 Taksit
T-Soft Premium