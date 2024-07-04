Online Özel

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Ürün Kodu : DN57929
0.19 Karat Pırlanta Baget Kolye
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27.696 TL
27.696 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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9.232 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DR147560
0.07 Karat Pırlanta Efektli Baget Yüzük
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24.672 TL
24.672 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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8.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DN65691
0.03 Karat Pırlanta Göz Trend Kolye
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35.592 TL
35.592 TL
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11.864 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DN62737
0.36 Karat Pırlanta Lotus Kolye
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47.184 TL
47.184 TL
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15.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DR125994
0.42 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
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40.944 TL
40.944 TL
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13.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DE18062
1.35 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
57.307 TL
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19.102 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DE04366
0.20 Karat Elmas Damla Küpe
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39.384 TL
39.384 TL
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13.128 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DE20568
1.21 Karat Pırlanta Safir Küpe
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48.552 TL
48.552 TL
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16.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DN63271
0.79 Karat Pırlanta Yakut Kolye
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33.552 TL
33.552 TL
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11.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DE39903
1.00 Karat Pırlanta Oval Tektaş Küpe
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84.000 TL
84.000 TL
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28.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DR133666
0.11 Karat Elmas Yüzük
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27.072 TL
27.072 TL
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9.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DR34484
0.11 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
32.256 TL
32.256 TL
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10.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DB11115
0.40 Karat Elmas Tasarım Kelepçe
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82.992 TL
82.992 TL
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27.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DN13007
0.51 Karat Elmas Kolye
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55.968 TL
55.968 TL
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18.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DNT1241
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
%0
33.192 TL
33.192 TL
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11.064 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DE23468
0.05 Karat Pırlanta Efektli Küpe
%0
41.640 TL
41.640 TL
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13.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DN49301
0.91 Karat Pırlanta Safir Lotus Kolye
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69.528 TL
69.528 TL
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23.176 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DN44089
0.69 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
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31.752 TL
31.752 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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10.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DE17982
0.77 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
28.392 TL
28.392 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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9.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DN58180
0.22 Karat Pırlanta Oval Baget Kolye
%0
28.632 TL
28.632 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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9.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DR164012
0.37 Karat Pırlanta Baget Yüzük
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51.960 TL
51.960 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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17.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DET1247
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
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26.352 TL
26.352 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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8.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DN56894
0.64 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Gerdanlık
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54.888 TL
54.888 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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18.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DN65264
0.05 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kare Kolye
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31.944 TL
31.944 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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10.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DR98063
0.38 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük
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39.408 TL
39.408 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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13.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DE18625
0.54 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe
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50.112 TL
50.112 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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16.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DN47658
0.42 Karat Pırlanta Lotus Kolye
%0
57.912 TL
57.912 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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19.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DL00665
0.27 Karat Elmas Tek Sıra Kelepçe
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50.856 TL
50.856 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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16.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DR162433
1.98 Karat Pırlanta Baget Yüzük
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216.888 TL
216.888 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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72.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DR21582
0.61 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
48.288 TL
48.288 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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16.096 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DE28906
0.36 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
37.248 TL
37.248 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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12.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DE04411
1.53 Karat Pırlanta Yakut Küpe
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44.040 TL
44.040 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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14.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DR69199
0.79 Karat Pırlanta Safir Yüzük
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44.520 TL
44.520 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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14.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DN58214
0.20 Karat Pırlanta Damla Baget Kolye
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27.984 TL
27.984 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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9.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DR186253
0.28 Karat Pırlanta Asimetrik Trend Yüzük
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39.096 TL
39.096 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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13.032 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DN60875
0.90 Karat Pırlanta Yakut Çiçek Kolye
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65.856 TL
65.856 TL
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21.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DB14935
4.34 Karat Pırlanta Safir Bileklik
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143.832 TL
143.832 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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47.944 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DB14939
3.62 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
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182.352 TL
182.352 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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60.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DB14937
3.92 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
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153.768 TL
153.768 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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51.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DB18010
0.42 Karat Pırlanta Gurmet Bileklik
151.184 TL
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50.395 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DE03787
2.82 Karat Pırlanta Safir Küpe
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66.480 TL
66.480 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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22.160 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DE23583
2.13 Karat Pırlanta Safir Küpe
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54.936 TL
54.936 TL
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18.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DE18102
1.48 Karat Pırlanta Baget Yakut Küpe
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74.040 TL
74.040 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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24.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DE32507
0.22 Karat Pırlanta Halka Küpe
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47.928 TL
47.928 TL
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15.976 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DE29569
3.96 Karat Pırlanta Yakut Küpe
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31.560 TL
31.560 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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10.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DN18464
0.24 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye
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38.688 TL
38.688 TL
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12.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DB06152
0.17 Karat Pırlanta Baget Bileklik
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77.232 TL
77.232 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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25.744 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DB06604
0.87 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
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44.928 TL
44.928 TL
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14.976 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DB11238
0.71 Karat Pırlanta Safir Bileklik
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44.712 TL
44.712 TL
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14.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DL04315
0.21 Karat Pırlanta Kelepçe
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42.744 TL
42.744 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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14.248 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DB17681
0.53 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
27.062 TL
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9.021 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DB11095
3.95 Karat Pırlantalı Safir Bileklik
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313.776 TL
313.776 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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104.592 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DR158262
1.00 Karat Pırlanta Baget Yüzük
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122.424 TL
122.424 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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40.808 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DR103787
0.52 Karat Pırlanta Baget Yüzük
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90.336 TL
90.336 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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30.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DR152722
0.34 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
59.616 TL
59.616 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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19.872 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DN48568
0.75 Karat Pırlanta Lotus Kolye
%0
91.728 TL
91.728 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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30.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DN35936
0.80 Karat Pırlanta Safir Kolye
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37.584 TL
37.584 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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12.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DE33417
1.07 Karat Pırlanta Trend Küpe
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114.312 TL
114.312 TL
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38.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DN58239
0.26 Karat Pırlanta Yuvarlak Baget Kolye
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31.608 TL
31.608 TL
Ürün Kodu : DN58225
0.23 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
30.000 TL
30.000 TL
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10.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DE27533
0.70 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
59.400 TL
59.400 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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19.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DN54443
0.16 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
24.648 TL
24.648 TL
Ürün Kodu : DN21813
0.46 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
64.320 TL
64.320 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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21.440 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DR186716
0.11 Karat Pırlanta Trend Yüzük
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26.304 TL
26.304 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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8.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DE19117
0.42 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
40.968 TL
40.968 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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13.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DE14210
0.89 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
40.848 TL
40.848 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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13.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DE14715
2.04 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
62.040 TL
62.040 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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20.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DE25593
0.46 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
56.304 TL
56.304 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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18.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DE35758
0.32 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
28.584 TL
28.584 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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9.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DE31179
0.17 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
25.176 TL
25.176 TL
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8.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DE32981
0.18 Karat Pırlanta Sonsuzluk Küpe
%0
19.176 TL
19.176 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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6.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DN36792
0.32 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
35.016 TL
35.016 TL
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11.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DB05843
0.26 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
121.320 TL
121.320 TL
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40.440 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DN50650
0.10 Karat Pırlanta Rose Kalp Kolye
%0
33.912 TL
33.912 TL
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11.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DR130654
0.83 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
83.040 TL
83.040 TL
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27.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DR150828
0.16 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
39.432 TL
39.432 TL
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13.144 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DR160117
0.25 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
31.608 TL
31.608 TL
Ürün Kodu : DR137756
0.09 Karat Pırlanta Taşlı Baget Yüzük
%0
31.248 TL
31.248 TL
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10.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DR137780
0.20 Karat Pırlanta Damla Baget Yüzük
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30.576 TL
30.576 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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10.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DR169593
0.20 Karat Pırlanta Baget Yüzük
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24.408 TL
24.408 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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8.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DR109745
0.06 Karat Pırlanta Efektli Oval Baget Yüzük
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16.656 TL
16.656 TL
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5.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DR105919
0.36 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük
%0
24.648 TL
24.648 TL
Ürün Kodu : DN65256
0.44 Karat Pırlanta Kalp Detaylı Kolye
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65.016 TL
65.016 TL
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21.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DR176999
0.29 Karat Pırlanta Trend Yüzük
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36.912 TL
36.912 TL
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12.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DR03803
1.12 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
68.069 TL
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22.690 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DE30708
1.66 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
71.640 TL
71.640 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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23.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DB12808
3.88 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
345.360 TL
345.360 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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115.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DR155939
0.77 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
86.856 TL
86.856 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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28.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : DR158345
0.56 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
60.432 TL
60.432 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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20.144 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : N182673
Altın Okyanus Büyüsü Kolye
16.252 TL
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5.417 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : N182674
Altın Sedef Dalgası Kolye
17.809 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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5.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : N182490
Altın Deniz Rüyası Kolye
28.152 TL
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9.384 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : E1148855
Altın İnci Küpe
11.560 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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3.853 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : N182659
Altın İncili Okyanus Büyüsü Kolye
20.128 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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6.709 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : N174976
Altın Taşlı Kar Tanesi Kolye
%0
15.232 TL
15.232 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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5.077 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : R092153
Altın Burgu Yüzük
%0
41.208 TL
41.208 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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13.736 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : N168840
Altın Desenli Kolye
%0
21.692 TL
21.692 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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7.231 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : R150831
Altın Taşlı Zincir Yüzük
%0
34.204 TL
34.204 TL
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11.401 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : N182619
Altın Bereket Kolye
25.888 TL
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8.629 TL x 3 Taksit