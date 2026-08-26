Altın Mor Mineli Şahmeran Bileklik
Ürün Kodu : SM02869
34.680 TL
PEŞİN FİYATINA 11.560 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Mor Mineli Şahmeran Bileklik T11004
14 Ayar, Altın, 3.19 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Mor minenin asil ve gizemli tonu, el üzerine uzanan narin hatlarla sofistike bir birleşim sunuyor. Derin renk tonunun kazandırdığı prestijli hava, stilinize özgün ve çekici bir dokunuş ekliyor.
Altın Mor Mineli Şahmeran Bileklik
PEŞİN FİYATINA 11.560 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
34.680 TL
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