Altın Taşlı Dikdörtgen Şahmeran Bileklik
Ürün Kodu : SM02859
24.684 TL
PEŞİN FİYATINA 8.228 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Dikdörtgen Şahmeran Bileklik T10999
14 Ayar, Altın, 2.27 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Dikdörtgen formların net ve köşeli çizgileri, parıltılı detaylarla elde heykelsi bir zarafet sergiliyor. Çağdaş mimariyi andıran yapısı el sırtında sofistike bir odak noktası oluştururken stiline güçlü bir dokunuş ekliyor.
Altın Taşlı Dikdörtgen Şahmeran Bileklik
PEŞİN FİYATINA 8.228 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
24.684 TL
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