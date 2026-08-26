Altın Tenis Raketi Kolye
Ürün Kodu : N182329
15.504 TL
PEŞİN FİYATINA 5.168 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tenis Raketi Kolye T10987
14 Ayar, Altın, 1.43 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sporun dinamik ruhu ve zarafeti, ince işçilikli özgün bir figürle boyunda hayat buluyor. Aktif ve neşeli yaşam tarzını stilatör bir detayla buluşturan bu tasarım, çabasız şıklığa karakteristik bir dokunuş katıyor.
Altın Tenis Raketi Kolye
PEŞİN FİYATINA 5.168 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
15.504 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : R167535
Altın Prizma Yüzük
%0
17.340 TL
17.340 TL
Ürün Kodu : E1117779
Altın Taşlı Üçgen Küpe
%0
19.244 TL
19.244 TL
Ürün Kodu : B365423
Altın İki Mısra Bileklik
%0
30.872 TL
30.872 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL