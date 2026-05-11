Altın Lotus Halka Küpe T10083 Altın, 14 Ayar, 2,65 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Doğadan ilham alan lotus figürü, bu modern tasarımda zarafetle yeniden yorumlanıyor. Akıcı çizgileri ve dengeli formu sayesinde hem sade hem de etkileyici bir görünüm sunuyor. Anlamlı sembolleri sevenler için özel bir tamamlayıcıdır.