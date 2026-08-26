Altın Turuncu Mineli Şahmeran Bileklik
Ürün Kodu : SM02867
34.680 TL
PEŞİN FİYATINA 11.560 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Turuncu Mineli Şahmeran Bileklik T11002
14 Ayar, Altın, 3.19 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sıcak turuncu minelerin enerjik tonu, el üzerine uzanan zincir zarafetiyle mükemmel bir uyum sağlıyor. Canlı rengin yarattığı dinamik etki, elinize neşeli ve dikkat çekici bir dokunuş ekliyor.
Altın Turuncu Mineli Şahmeran Bileklik
PEŞİN FİYATINA 11.560 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
34.680 TL
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