Altın Yeşil Mineli Şahmeran Bileklik
Ürün Kodu : SM02870
34.272 TL
PEŞİN FİYATINA 11.424 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yeşil Mineli Şahmeran Bileklik T11005
14 Ayar, Altın, 3.15 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğanın tazeliğini yansıtan yeşil mine dokunuşları, el sırtında huzurlu ve estetik bir canlılık yaratıyor. Zıt renklerin ve pürüzsüz mine yüzeyinin uyumu, elinize asil bir dokunuş katıyor.
Altın Yeşil Mineli Şahmeran Bileklik
PEŞİN FİYATINA 11.424 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
34.272 TL
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