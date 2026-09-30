Altın İnci Bileklik
Ürün Kodu : B366362
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15.640 TL
PEŞİN FİYATINA 5.213 TL x 3 Taksit
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Altın İnci Bileklik T11237
14 Ayar, Altın, 1.45 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yalın zarafeti sevenler için narin bir dokunuş. Adımlarınıza ve hareketlerinize eşlik eden klasik bir güzellik.
Altın İnci Bileklik
PEŞİN FİYATINA 5.213 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
15.640 TL