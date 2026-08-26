0.52 Karat Pırlanta Pembe Safir Kolye
Ürün Kodu : DN68217
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26.174 TL
PEŞİN FİYATINA 8.725 TL x 3 Taksit
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0.52 Karat Pırlanta Pembe Safir Kolye T10945
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.85 gr
Taş: Pink Safir
Ağırlık: 0.45 Karat
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.07 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Pembe safirin enerjik ve tatlı tonu, narin parıltılarla dekolteye zarif bir canlılık taşıyor. Tasarıma katılan sıcak renk dokunuşu günlük tarzı anında yükseltirken göz alıcı bir şıklık vadediyor. Stilinize pembenin en asil halini katan özel bir dokunuş.
0.52 Karat Pırlanta Pembe Safir Kolye
PEŞİN FİYATINA 8.725 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
26.174 TL
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