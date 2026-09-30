Altın İnci Kolye
Ürün Kodu : N182921
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30.600 TL
PEŞİN FİYATINA 10.200 TL x 3 Taksit
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Altın İnci Kolye T11243
14 Ayar, Altın, 2.81 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Boynunuzda doğal bir asalet. İncinin pürüzsüz ve sıcak dokusuyla dekoltenize zamansız bir zarafet ekler.
Altın İnci Kolye
PEŞİN FİYATINA 10.200 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
30.600 TL