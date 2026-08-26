0.84 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Kolye
Ürün Kodu : DN60491
Seçiniz
34.963 TL
PEŞİN FİYATINA 11.654 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.84 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Kolye T10939
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.18 gr
Taş: Lemon Quartz
Ağırlık: 0.67 Karat
Kesim: Oval
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.14 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.03 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Birbirini tamamlayan renkli tonların ritmik dizilimi, yoğun ışıltılarla dekolte bölgesine zengin bir hacim kazandırıyor. Tasarımdaki renkli geçişler enerjik ve çağdaş bir duruş sergilerken göz alıcı bir şıklık sunuyor. Stilinize renkli ve prestijli bir dokunuş.
0.84 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Kolye
PEŞİN FİYATINA 11.654 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
34.963 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DR167530
0.89 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Yüzük
40.642 TL
Ürün Kodu : DE38958
2.08 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Küpe
57.490 TL
Ürün Kodu : CA01646
Lizay Mücevher Kutusu
2.490 TL