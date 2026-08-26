0.72 Karat Pırlanta Morganit Kolye
Ürün Kodu : DN65476
Seçiniz
35.534 TL
PEŞİN FİYATINA 11.845 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.72 Karat Pırlanta Morganit Kolye T10940
14 Ayar, Rose Altın, 2.09 gr
Taş: Morganit
Ağırlık: 0.60 Karat
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.05 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.07 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Morganitin pastel pudra tonu, çevresini saran parlak detaylarla masalsı bir uyum yakalıyor. Pembenin en narin halini yansıtan yapısı dekolteye sıcak ve aydınlık bir hava katarken zamansız zarafetiyle büyüleyici bir etki bırakıyor. Büyülü ve romantik bir dokunuş.
0.72 Karat Pırlanta Morganit Kolye
PEŞİN FİYATINA 11.845 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
35.534 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DR186447
0.71 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
44.362 TL
Ürün Kodu : DE37256
1.39 Karat Pırlanta Morganit Küpe
66.835 TL
Ürün Kodu : CA01646
Lizay Mücevher Kutusu
2.490 TL