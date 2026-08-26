0.72 Karat Pırlanta Morganit Kolye T10940 14 Ayar, Rose Altın, 2.09 gr Taş: Morganit

Ağırlık: 0.60 Karat

Kesim: Damla Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.05 Karat

Renk: F

Berraklık: VS-SI

Kesim: Baget Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.07 Karat

Renk: F

Berraklık: VS-SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Morganitin pastel pudra tonu, çevresini saran parlak detaylarla masalsı bir uyum yakalıyor. Pembenin en narin halini yansıtan yapısı dekolteye sıcak ve aydınlık bir hava katarken zamansız zarafetiyle büyüleyici bir etki bırakıyor. Büyülü ve romantik bir dokunuş.