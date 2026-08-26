0.40 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
Ürün Kodu : DN66838
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28.104 TL
PEŞİN FİYATINA 9.368 TL x 3 Taksit
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0.40 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye T10941
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.70 gr
Taş: Blue Topaz
Ağırlık: 0.26 Karat
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.14 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Berrak mavi tonların dinlendirici güzelliği, ışığı yansıtan detaylarla dekoltede ferah bir ışıltı oluşturuyor. Mavinin sunduğu taze ve modern görünüm, gündüzden geceye her anınıza eşlik edecek bir zarafet sunuyor. Şıklığınıza canlı ve berrak bir dokunuş.
0.40 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
PEŞİN FİYATINA 9.368 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
28.104 TL
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