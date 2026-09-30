Altın İnci Kolye
Ürün Kodu : N182924
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25.160 TL
PEŞİN FİYATINA 8.387 TL x 3 Taksit
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Altın İnci Kolye T11246
14 Ayar, Altın, 2.30 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yalın, romantik ve son derece şık. Boynunuzda doğanın en duru hediyesini taşımanın hafifliği.
Altın İnci Kolye
PEŞİN FİYATINA 8.387 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
25.160 TL