Altın İnci Bileklik
Ürün Kodu : B366361
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21.080 TL
PEŞİN FİYATINA 7.027 TL x 3 Taksit
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Altın İnci Bileklik T11236
14 Ayar, Altın, 1.93 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Çabasız ve duru bir şıklık. İncinin asil duruşuyla her kombinize rafine bir hava katar.
Altın İnci Bileklik
PEŞİN FİYATINA 7.027 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
21.080 TL