Altın İnci Bileklik
Ürün Kodu : B366360
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14.280 TL
PEŞİN FİYATINA 4.760 TL x 3 Taksit
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Altın İnci Bileklik T11235
14 Ayar, Altın, 1.30 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Denizden gelen doğal zarafet. İncinin sıcak parlaklığı ve altının uyumuyla bileğinizde zamansız bir doku.
Altın İnci Bileklik
PEŞİN FİYATINA 4.760 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
14.280 TL