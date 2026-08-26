0.56 Karat Pırlanta Morganit Kolye
Ürün Kodu : DN67959
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41.290 TL
PEŞİN FİYATINA 13.763 TL x 3 Taksit
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0.56 Karat Pırlanta Morganit Kolye T10942
14 Ayar, Rose Altın, 2.53 gr
Taş: Morganit
Ağırlık: 0.38 Karat
Kesim: Oval
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.05 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.13 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sıcak pudra tonlarının narin estetiği, parıltılı çerçevenin sunduğu zarafetle dekoltede kuğu gibi duruyor. Işığı yumuşakça kıran yapısı tasarıma çabasız ve feminen bir ruh katarken zarafeti ön plana çıkarıyor. İnce zevklerin simgesi olan özel bir dokunuş.
0.56 Karat Pırlanta Morganit Kolye
PEŞİN FİYATINA 13.763 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
41.290 TL
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