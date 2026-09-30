Lotus çiçeğinin açan yaprak formundan ilham alan pırlanta lotus yüzük modelleri, tektaşın klasik duruşuna zarif bir dokunuş katıyor. Lizay Pırlanta koleksiyonundaki lotus yüzükler 14 ayar beyaz altın üzerine, HRD ve GIA sertifikalı pırlantalarla üretilir.

Lotus Yüzük Nedir?

Lotus yüzük, merkezdeki pırlantayı saran ve açan bir lotus çiçeğini andıran yaprak detaylarıyla tasarlanan yüzük modelidir. Klasik tektaştan farkı, montürün taşı yalnızca tutmakla kalmayıp tasarımın kendisine dönüşmesidir. Merkez taşın çevresindeki küçük pırlantalar ışığı çoğaltır ve ana taşın olduğundan daha büyük, daha parlak görünmesini sağlar. Bu nedenle lotus modeller, ölçülü bir karajla etkileyici bir görünüm arayanların ilk tercihleri arasında yer alır.

Lotus Çiçeği Yüzüğün Anlamı

Lotus çiçeği, çamurlu sularda kök salıp yüzeye tertemiz açtığı için birçok kültürde saflığın, yeniden doğuşun ve zorluklardan güçlenerek çıkmanın sembolü kabul edilir. Bu anlamı sayesinde lotus yüzük yalnızca evlilik teklifi ya da yıl dönümü hediyesi değil; yeni bir başlangıcı, bir mezuniyeti ya da kişinin kendisine verdiği bir sözü anlatan özel bir hediye olarak da tercih edilir.

Pırlanta Lotus Yüzük Modelleri

Lotus tektaş yüzük — Yuvarlak kesim merkez pırlantanın lotus yapraklarıyla çevrelendiği en klasik form. Sade bir bantla birleştiği için günlük kullanıma da, teklif yüzüğü olarak da uygundur.

Lotus oval yüzük — Oval formun uzun silueti parmağı daha ince ve uzun gösterir; lotus montürüyle birleştiğinde daha iddialı bir duruş oluşturur.

Koleksiyonumuzdaki lotus yüzük modelleri 0.33 karattan 0.60 karata kadar farklı toplam taş ağırlıklarında sunulur. Ürünlerde merkez pırlanta genellikle G–H renk ve SI berraklık, yan taşlar ise F–G renk ve VS/SI berraklık değerlerine sahiptir. Yüzüklerin altın gramajı 2 gram civarındadır; el işçiliğiyle özel üretim yapıldığı için belirtilen gramajda küçük farklılıklar olabilir.

Lotus Yüzük Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?

Toplam karat: Lotus montür merkez taşı optik olarak büyüttüğü için 0.33–0.50 karat aralığı çoğu kişi için dengeli bir başlangıçtır.

Renk: Beyaz altın montürde G ve H renk aralığı, gözle fark edilmeyen bir fark yaratırken bütçe açısından avantaj sağlar.

Berraklık: SI berraklıktaki izler çıplak gözle görünmez; VS/SI yan taşlar ise merkez taşın parlaklığını destekler.

Kesim: Pırlantanın ışıltısını en çok belirleyen kriter kesim kalitesidir; koleksiyondaki lotus modellerde yuvarlak kesim tercih edilir.

Yüzük ölçüsü: Doğru ölçüyü belirlemek için yüzük ölçüsü rehberimizden faydalanabilir, emin olamadığınız durumlarda müşteri hizmetlerimizden destek alabilirsiniz.

Pırlanta Lotus Yüzük Fiyatları

Lotus yüzük fiyatları; toplam karat, pırlantanın renk ve berraklık değerleri ile altın gramajına göre değişir. Aynı modelde 0.10 karatlık bir fark bile fiyata belirgin şekilde yansır. Lizay Pırlanta'da tüm pırlanta lotus yüzük modellerinde 3 taksit imkânı bulunur. Güncel fiyatları yukarıdaki ürün listesinden görüntüleyebilir, modelleri artan veya azalan fiyata göre sıralayarak bütçenize uygun seçeneği kolayca bulabilirsiniz.

Lizay Pırlanta Güvencesi

Satın aldığınız mücevherlere ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda Lizay Pırlanta'dan destek alabilirsiniz. Tüm siparişler taşıma sigortası yapılarak, kamera kayıtları altında ve ücretsiz olarak kargoya teslim edilir; ürün size ulaşana kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır. Web sitemizden yaptığınız alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir ya da kayıpsız şekilde farklı bir mücevherle değiştirebilirsiniz. Dilerseniz mağazalarımızı ziyaret ederek modelleri deneyebilirsiniz.