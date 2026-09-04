Altın Taşlı Lotus Kolye
Ürün Kodu : N182616
21.114 TL
PEŞİN FİYATINA 7.038 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Lotus Kolye T11064
14 Ayar, Altın, 1.94 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Saflığın ve yeniden doğuşun sembolü olan lotus çiçeği, parıltılı taş detaylarıyla boyunda büyüleyici bir ışık şöleni yaratıyor. Doğanın narin çizgilerini lüksle buluşturan yapısı, tarzınıza huzurlu ve estetik bir aura katıyor. Zarafetini taçlandırmak isteyenlere özel bir dokunuş.
Altın Taşlı Lotus Kolye
PEŞİN FİYATINA 7.038 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
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