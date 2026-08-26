Altın Beyaz Mineli Şahmeran Bileklik
Ürün Kodu : SM02871
34.272 TL
PEŞİN FİYATINA 11.424 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Beyaz Mineli Şahmeran Bileklik T11006
14 Ayar, Altın, 3.15 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Beyaz minenin saf ve dinlendirici etkisi, el üzerine zarifçe yayılan hatlarla duru bir şıklık vadediyor. Her renkle kolayca uyum sağlayan bu zamansız tasarım, elinize aydınlık ve rafine bir dokunuş sunuyor.
Altın Beyaz Mineli Şahmeran Bileklik
PEŞİN FİYATINA 11.424 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
34.272 TL
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