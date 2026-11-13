0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR200272
24.990 TL
PEŞİN FİYATINA 8.330 TL x 3 Taksit
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0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük T11433
8 Ayar, Beyaz Altın, 1.65 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.30 Karat
Renk: G
Berraklık: SI.
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay Pırlanta'nın zarif ve minimalist tasarımıyla öne çıkan pırlanta tektaş yüzük, elegansla minimalizmin mükemmel bir uyumunu sunuyor. Bu özel parça, Lizay Pırlanta'nın kalitesi ve estetiğiyle buluşarak size benzersiz bir deneyim sunuyor.
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 8.330 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
24.990 TL