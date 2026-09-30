Altın İnci Kolye
Ürün Kodu : N182923
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25.840 TL
PEŞİN FİYATINA 8.613 TL x 3 Taksit
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Altın İnci Kolye T11245
14 Ayar, Altın, 2.36 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İncinin klasikliğini modern çizgilerle sunar. Teninizde yumuşak ve büyüleyici bir ışıltı yaratır.
Altın İnci Kolye
PEŞİN FİYATINA 8.613 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
25.840 TL