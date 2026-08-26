0.60 Karat Pırlanta Morganit Kolye
Ürün Kodu : DN67996
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35.400 TL
PEŞİN FİYATINA 11.800 TL x 3 Taksit
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0.60 Karat Pırlanta Morganit Kolye T10943
14 Ayar, Rose Altın, 2.32 gr
Taş: Morganit
Ağırlık: 0.51 Karat
Kesim: Emerald
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.09 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlk
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Morganitin masalsı rengi ve dolgun formu, etrafındaki parlak detaylarla boyunda büyüleyici bir denge kuruyor. Yüzünüze sıcak ve aydınlık bir yansıma katan bu pastel ton, stilinize elit bir zarafet kazandırıyor. Şıklığına romantik bir derinlik katmak isteyenler için.
0.60 Karat Pırlanta Morganit Kolye
PEŞİN FİYATINA 11.800 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
35.400 TL
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