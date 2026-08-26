0.60 Karat Pırlanta Morganit Kolye T10943 14 Ayar, Rose Altın, 2.32 gr Taş: Morganit

Ağırlık: 0.51 Karat

Kesim: Emerald Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.09 Karat

Renk: F-G

Berraklık: SI

Kesim: Yuvarlk Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Morganitin masalsı rengi ve dolgun formu, etrafındaki parlak detaylarla boyunda büyüleyici bir denge kuruyor. Yüzünüze sıcak ve aydınlık bir yansıma katan bu pastel ton, stilinize elit bir zarafet kazandırıyor. Şıklığına romantik bir derinlik katmak isteyenler için.