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ALTIN ZİNCİR KOLYE

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Ürün Kodu :  N177671
Altın Toplu Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Toplu Zincir Kolye
%0
47.396 TL
47.396 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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15.799 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N144511
Altın Toplu Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Toplu Zincir Kolye
%0
60.656 TL
60.656 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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20.219 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C070579
Altın Burgu Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Burgu Zincir Kolye
%0
95.540 TL
95.540 TL
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31.847 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C070568
Altın Kapsül Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kapsül Zincir Kolye
%0
40.664 TL
40.664 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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13.555 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N065563
Altın Üç Renkli Top Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Üç Renkli Top Zincir Kolye
%0
23.120 TL
23.120 TL
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7.707 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C070596
Altın Ataç Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Ataç Zincir Kolye
%0
60.248 TL
60.248 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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20.083 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C070592
Altın Hallow Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Hallow Zincir Kolye
%0
95.268 TL
95.268 TL
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31.756 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C070589
Altın Ataç Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Ataç Zincir Kolye
%0
77.180 TL
77.180 TL
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25.727 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C070575
Altın Ataç Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Ataç Zincir Kolye
%0
46.716 TL
46.716 TL
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15.572 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C070567
Altın Figaro Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Figaro Zincir Kolye
%0
68.680 TL
68.680 TL
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22.893 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C070463
Altın Doç Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Doç Zincir Kolye
%0
134.028 TL
134.028 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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44.676 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C064774
Altın Pullu Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Pullu Zincir Kolye
%0
63.444 TL
63.444 TL
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21.148 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C067315
Altın Balık Sırtı Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Balık Sırtı Zincir Kolye
%0
142.528 TL
142.528 TL
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47.509 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C067394
Altın Balık Sırtı İnce Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Balık Sırtı İnce Zincir Kolye
%0
76.976 TL
76.976 TL
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25.659 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N171596
Altın Fuşya Taş Detaylı Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Fuşya Taş Detaylı Zincir Kolye
%0
172.788 TL
172.788 TL
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57.596 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N171110
Altın Lacivert Taşlı Trend Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Lacivert Taşlı Trend Zincir Kolye
%0
167.960 TL
167.960 TL
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55.987 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N171109
Altın Fuşya Taşlı Trend Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Fuşya Taşlı Trend Zincir Kolye
%0
168.164 TL
168.164 TL
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56.055 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N168002
Altın Fuşya Kalın Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Fuşya Kalın Zincir Kolye
%0
190.264 TL
190.264 TL
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63.421 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N165214
Altın Trend Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Trend Zincir Kolye
%0
97.988 TL
97.988 TL
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32.663 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C065792
Altın Trend Top Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Trend Top Zincir Kolye
%0
59.024 TL
59.024 TL
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19.675 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N151292
Altın Yonca Zincir - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Yonca Zincir
%0
88.808 TL
88.808 TL
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29.603 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C047159
Altın Küçük Top Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Küçük Top Zincir Kolye
%0
15.844 TL
15.844 TL
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5.281 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C027503
Altın Balık Sırtı Zincir - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Balık Sırtı Zincir
%0
150.484 TL
150.484 TL
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50.161 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C031046
Altın Ataç Zincir - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Ataç Zincir
%0
25.908 TL
25.908 TL
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8.636 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N086740
Altın Kalın Desenli Zincir - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Kalın Desenli Zincir
%0
86.020 TL
86.020 TL
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28.673 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C030810
Altın Spiga Zincir - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Spiga Zincir
%0
22.576 TL
22.576 TL
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7.525 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C031796
Altın Hasır Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Hasır Zincir Kolye
%0
45.220 TL
45.220 TL
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15.073 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N058269
Altın Üç Renk Küçük Top Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Üç Renk Küçük Top Zincir Kolye
%0
24.548 TL
24.548 TL
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8.183 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N065577
Altın Üç Renk Top Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Üç Renk Top Zincir Kolye
%0
44.880 TL
44.880 TL
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14.960 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N070688
Altın Top Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Top Zincir Kolye
%0
21.284 TL
21.284 TL
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7.095 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N151225
Altın Dönmeli Zincir - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Dönmeli Zincir
%0
121.312 TL
121.312 TL
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40.437 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C070563
Altın Kalemli Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kalemli Zincir Kolye
%0
66.436 TL
66.436 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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22.145 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N176687
Altın Küp Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Küp Zincir Kolye
%0
79.900 TL
79.900 TL
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26.633 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C068145
Altın Forse Zincir - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Forse Zincir
9.547 TL
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3.182 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N181974
Altın Renkli Top Top Zincir - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Renkli Top Top Zincir
42.976 TL
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14.325 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N180803
Altın Tasarım Zincir - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Tasarım Zincir
%0
212.704 TL
212.704 TL
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70.901 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N180804
Altın Tasarım Zincir - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Tasarım Zincir
%0
210.664 TL
210.664 TL
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70.221 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C065643
Altın Trend Küp Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Trend Küp Zincir Kolye
%0
39.304 TL
39.304 TL
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13.101 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N140542
Altın Ball Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Ball Zincir Kolye
%0
162.384 TL
162.384 TL
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54.128 TL x 3 Taksit

Altın zincir kolye estetik duruşuyla kadınların sevdikleri takılar arasında yer alır. Altının yapısı gereği farklı şekillere dönüştürülebilmesi sayesinde birbirinden güzel modeller dizayn edilebilir. Kıyafetlerinizi tamamlayacak altın zincirlerle her zaman modern bir stile sahip olabilirsiniz. Kullanacağınız yere ve zevkinize göre dilediğiniz zincirleri tercih etme şansınız vardır. Özel günlerde takı olarak verebileceğiniz hediyeler arasında öne çıkan altın zincirleri Lizay Pırlanta’nın seçkin koleksiyonundan seçebilirsiniz.

Altın Zincir Modelleri Nelerdir?

Altın zincirler tasarımdaki detayları, süslemeleri ve taş kullanımına göre farklı modellerden oluşur. Kadınların beğenisini kazanan altın zincir modelleri şu şekilde sıralanabilir:

Toptop Altın Zincir

Beyaz ve rose altından tasarlanan büyüklü küçüklü topların bulunduğu Altın Toptop Zincir Kolye zarif duruşuyla ilgi gören modellerden biridir. Tekli, ikili ve üçlü top dizaynlarıyla günlük kombinlerinizi tamamlamanıza yardımcı olur.

Tasarım Zincirler

Altın tasarım zincir modelleri ince, orta ve kalın özellikleriyle tekli veya birden fazla takılabilen seçeneklerdir. İsterseniz charmlarla süsleyerek kişiselleştirebileceğiniz modeller arasında öne çıkar.

Altın Sarkık Trend Zincir

Gömlek, ceket veya V yaka kıyafetlerle seçkin zevkinizi gösterebileceğiniz Altın Sarkık Trend Zincir Kolye boynunuzdan aşağı doğru süzülür. Kombinlerini küçük dokunuşlarla şıklaştırmak isteyenlerin favorisidir.

Baget Zincir Modeli

Baget şeklinde kesilmiş pırlantası ve altın süslemeleriyle minimalist bir modeldir. Yeşil altının eşsiz duruşuyla öne çıkan zinciri hem günlük olarak hem de gece gezmelerinizde kullanma şansınız vardır.

Altın Ataç Zincir

Altın ataç görüntüsüyle mini ve büyük boy tasarımlara sahiptir. Dilediğiniz boyutta dizayn edilen kolyeler arasından seçim yapabilirsiniz. Işıltınızı yansıtmak için Atın Ataç Zincir çeşitlerini değerlendirebilirsiniz.

Renkli Taşlı Altın Zincir

Altın zincir üzerinde kullanılan renkli taşlarla dikkat çeken bir kolyedir. Sevdiklerinizi özel hissettirmek için beğenilerine hitap eden altın zincir modellerini inceleyerek seçiminizi yapabilirsiniz.

Altın Üçgen Zincir

İnce zincir üzerine sırayla dizilmiş üçgen şeklindeki altınlardan oluşan Altın Üçgen Zincir Kolye tasarımlarda farklılık arayanların favorisidir. Şekli ve görüntüsüyle boynunuzda estetik bir duruş sergiler.

Yıldız Zincir Modeli

Taşla kaplı mini yıldızlar, beşli yıldız, ataç yıldız veya ucunda tek yıldız kullanılarak dizayn edilen zincir modelleri sadelik arayanlar için idealdir. Anlamı ve boyutlarıyla kadınların severek takabileceği modellerden biridir.

Altın Nazar Zincir

Nazara karşı koruduğu düşünülen boncuklarla bezeli altın zincir kolyeyi çocuklarınız, kardeşleriniz ya da sevdiğiniz için tercih edebilirsiniz. Yeşil altının parlaklığını ortaya çıkaran özel taşlarla süslü Kolye her zaman kullanabileceğiniz özelliklere sahiptir.

Pul Zincir

Rose altından hazırlanmış minik yuvarlak pullarla süslü Altın Pul Zincir Kolye kıyafetlerinizle kombin yapmanızı kolaylaştıran bir model olarak öne çıkar.

Altın Hasır Zincir Modeli

Gösterişli takıları sevenlerin tercih ettiği hasır kolyeler kalın yapısıyla göz doldurur. Boyundan aşağı doğru süzülen yapısıyla şık bir kolye çeşididir. Klasik görüntüsüyle ilgi gören hasır zincir estetik dizaynıyla beklentileri karşılar.

Burgu Zincir

Yeşil altından iç içe geçmiş halkalarla dizayn edilen burgu zincir modern çizgileriyle ilgi görür. Altın rengine göre değişen modelleri inceleyerek beğendiğinizi seçebilirsiniz. Takım elbiselerle ve gece kıyafetleriyle kullanabileceğiniz Altın Burgu Zincir diğer altın takılarınızla da set hâline getirilebilir.

Şans Sembollü Altın Zincirler

Altın zincirlerin üzerine eklenen yonca, yıldız, kalp, yusufcuk ve fil gibi semboller kolyenin daha estetik görünmesini sağlar. Aynı zamanda uğurlu kabul edilen sembollerle daha anlamlı bir takı modelidir.

Altın Zincirler Hangi Amaçlarla Kullanılabilir?

Altın zincir modelleri farklı amaçlarla kullanılabilen mücevherlerdir. Nişan/söz/düğün, Anneler Günü, Yılbaşı, evlilik yıl dönümü, doğum günü gibi özel günlerde hediye olarak verilebilir. Günlük kıyafetlerinizle kullanmak için de satın alabileceğiniz takılardır. Altın, uzun ömürlü bir takı malzemesi olarak dikkat çeker. Bu sayede bir defa aldıktan sonra yıllarca takabilirsiniz. Tarzı ve şekline göre modelleri değişen zincirleri şık görünmeleri sebebiyle de değerlendirebilirsiniz.

Altın Zincir Fiyatları

Altın zincir fiyatları öncelikle kullanılan altın türüne ve ayarına göre değişir. Rose, yeşil ve beyaz altından yapılan takılar üzerindeki taş/süsleme detaylarına göre fiyatlandırılır. Değerli ya da yarı değerli taşlardan dizayn edilen modellerin fiyatları da bu konuya göre belirlenir. Altın zincirin kalınlığı fiyatı belirlerken dikkate alınan bir unsurdur. Tekli veya birden fazla olan modeller de farklı fiyatlara sahiptir.

Set hâlinde satışa sunulan takı çeşitleri tek olarak satılanlara göre daha uygun olabilir. Hediye olarak vereceğiniz kişiye olan yakınlığınıza göre altın ayarını ve gramajını belirleyebilirsiniz. Bunun için ince ve sade tasarımları ya da daha kalın ve gösterişli olanları değerlendirmeniz gerekir. Boynu saran veya dökümlü olarak tasarlanan modeller uzunlukları hesaba katılarak fiyatlandırılır. Altın değeri anlık olarak değiştiği için genelde fiyatlara yansır.

Lizay Pırlanta’nın yılların tecrübesiyle hazırladığı kadınlara özel koleksiyona göz atarak beğendiğiniz modeli seçebilirsiniz. Aynı gün kargo avantajıyla satışa sunulan birbirinden değerli ve güzel mücevherleri kampanyalı ve indirimli fiyatlarla satın almak için alışveriş sitesine üye olmanız yeterlidir.

Altın Zincir Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Lizay Pırlanta altın zincir seçiminde, karat, uzunluk ve tasarım gibi faktörler önemlidir. 14K ve 18K altın, hem dayanıklılık hem de estetik açısından ideal seçeneklerdir. Zincirin uzunluğu, boyun yapınıza ve kullanım amacınıza göre belirlenmelidir. Kısa zincirler şıklık sağlarken, uzun zincirler daha rahat ve modern bir görünüm sunar. İnce zincirler zarif bir şıklık yaratırken, kalın zincirler daha gösterişli ve dikkat çekici olabilir.
Altın Zincir ile Hangi Kolye Uçları Kombinlenebilir?
Lizay Pırlanta altın zincirler, farklı kolye uçlarıyla şık bir şekilde kombinlenebilir. Minimalist bir tarz için sade ve küçük taşlı uçlar tercih edilebilir. Daha gösterişli bir görünüm için büyük taşlarla süslenmiş, pırlantalı ya da renkli taşlı uçlar idealdir. Ayrıca, harfli ya da sembolik kolye uçlarıyla kişisel anlam taşıyan takılar yaratılabilir. Zincirin inceliğine ve uzunluğuna uygun kolye uçları seçilmelidir.
Altın Zincirlerin Bakımı Nasıl Yapılır?
Lizay Pırlanta altın zincirlerin bakımı, yumuşak bir bezle düzenli olarak yapılmalıdır. Kimyasal temizlik ürünlerinden kaçınılmalı, parfüm, krem ve kozmetik ürünlerinden uzak tutulmalıdır. Zincir kullanılmadığında, kuru ve karanlık bir ortamda saklanmalı, periyodik olarak kuyumcuya gösterilerek profesyonel temizlik yapılmalıdır.
Altın Zincir ve Charm Ayrı Ayrı Satın Alınabiliyor Mu?
Lizay Pırlanta altın zincir ve charm ayrı ayrı satın alınabilir. Altın zincir, farklı kolye uçlarıyla kombinlenmek üzere tasarlanmış bir takıdır. Charmlar, kişisel tercihlere göre seçilebilir ve farklı tasarımlarla uyumlu bir zincir ile şık bir şekilde kullanılabilir. Bu esneklik, kişisel tarzınızı yaratmak için geniş bir seçenek sunar.
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