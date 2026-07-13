Altın zincir kolye estetik duruşuyla kadınların sevdikleri takılar arasında yer alır. Altının yapısı gereği farklı şekillere dönüştürülebilmesi sayesinde birbirinden güzel modeller dizayn edilebilir. Kıyafetlerinizi tamamlayacak altın zincirlerle her zaman modern bir stile sahip olabilirsiniz. Kullanacağınız yere ve zevkinize göre dilediğiniz zincirleri tercih etme şansınız vardır. Özel günlerde takı olarak verebileceğiniz hediyeler arasında öne çıkan altın zincirleri Lizay Pırlanta’nın seçkin koleksiyonundan seçebilirsiniz.

Altın Zincir Modelleri Nelerdir?

Altın zincirler tasarımdaki detayları, süslemeleri ve taş kullanımına göre farklı modellerden oluşur. Kadınların beğenisini kazanan altın zincir modelleri şu şekilde sıralanabilir:

Toptop Altın Zincir

Beyaz ve rose altından tasarlanan büyüklü küçüklü topların bulunduğu Altın Toptop Zincir Kolye zarif duruşuyla ilgi gören modellerden biridir. Tekli, ikili ve üçlü top dizaynlarıyla günlük kombinlerinizi tamamlamanıza yardımcı olur.

Tasarım Zincirler

Altın tasarım zincir modelleri ince, orta ve kalın özellikleriyle tekli veya birden fazla takılabilen seçeneklerdir. İsterseniz charmlarla süsleyerek kişiselleştirebileceğiniz modeller arasında öne çıkar.

Altın Sarkık Trend Zincir

Gömlek, ceket veya V yaka kıyafetlerle seçkin zevkinizi gösterebileceğiniz Altın Sarkık Trend Zincir Kolye boynunuzdan aşağı doğru süzülür. Kombinlerini küçük dokunuşlarla şıklaştırmak isteyenlerin favorisidir.

Baget Zincir Modeli

Baget şeklinde kesilmiş pırlantası ve altın süslemeleriyle minimalist bir modeldir. Yeşil altının eşsiz duruşuyla öne çıkan zinciri hem günlük olarak hem de gece gezmelerinizde kullanma şansınız vardır.

Altın Ataç Zincir

Altın ataç görüntüsüyle mini ve büyük boy tasarımlara sahiptir. Dilediğiniz boyutta dizayn edilen kolyeler arasından seçim yapabilirsiniz. Işıltınızı yansıtmak için Atın Ataç Zincir çeşitlerini değerlendirebilirsiniz.

Renkli Taşlı Altın Zincir

Altın zincir üzerinde kullanılan renkli taşlarla dikkat çeken bir kolyedir. Sevdiklerinizi özel hissettirmek için beğenilerine hitap eden altın zincir modellerini inceleyerek seçiminizi yapabilirsiniz.

Altın Üçgen Zincir

İnce zincir üzerine sırayla dizilmiş üçgen şeklindeki altınlardan oluşan Altın Üçgen Zincir Kolye tasarımlarda farklılık arayanların favorisidir. Şekli ve görüntüsüyle boynunuzda estetik bir duruş sergiler.

Yıldız Zincir Modeli

Taşla kaplı mini yıldızlar, beşli yıldız, ataç yıldız veya ucunda tek yıldız kullanılarak dizayn edilen zincir modelleri sadelik arayanlar için idealdir. Anlamı ve boyutlarıyla kadınların severek takabileceği modellerden biridir.

Altın Nazar Zincir

Nazara karşı koruduğu düşünülen boncuklarla bezeli altın zincir kolyeyi çocuklarınız, kardeşleriniz ya da sevdiğiniz için tercih edebilirsiniz. Yeşil altının parlaklığını ortaya çıkaran özel taşlarla süslü Kolye her zaman kullanabileceğiniz özelliklere sahiptir.

Pul Zincir

Rose altından hazırlanmış minik yuvarlak pullarla süslü Altın Pul Zincir Kolye kıyafetlerinizle kombin yapmanızı kolaylaştıran bir model olarak öne çıkar.

Altın Hasır Zincir Modeli

Gösterişli takıları sevenlerin tercih ettiği hasır kolyeler kalın yapısıyla göz doldurur. Boyundan aşağı doğru süzülen yapısıyla şık bir kolye çeşididir. Klasik görüntüsüyle ilgi gören hasır zincir estetik dizaynıyla beklentileri karşılar.

Burgu Zincir

Yeşil altından iç içe geçmiş halkalarla dizayn edilen burgu zincir modern çizgileriyle ilgi görür. Altın rengine göre değişen modelleri inceleyerek beğendiğinizi seçebilirsiniz. Takım elbiselerle ve gece kıyafetleriyle kullanabileceğiniz Altın Burgu Zincir diğer altın takılarınızla da set hâline getirilebilir.

Şans Sembollü Altın Zincirler

Altın zincirlerin üzerine eklenen yonca, yıldız, kalp, yusufcuk ve fil gibi semboller kolyenin daha estetik görünmesini sağlar. Aynı zamanda uğurlu kabul edilen sembollerle daha anlamlı bir takı modelidir.

Altın Zincirler Hangi Amaçlarla Kullanılabilir?

Altın zincir modelleri farklı amaçlarla kullanılabilen mücevherlerdir. Nişan/söz/düğün, Anneler Günü, Yılbaşı, evlilik yıl dönümü, doğum günü gibi özel günlerde hediye olarak verilebilir. Günlük kıyafetlerinizle kullanmak için de satın alabileceğiniz takılardır. Altın, uzun ömürlü bir takı malzemesi olarak dikkat çeker. Bu sayede bir defa aldıktan sonra yıllarca takabilirsiniz. Tarzı ve şekline göre modelleri değişen zincirleri şık görünmeleri sebebiyle de değerlendirebilirsiniz.

Altın Zincir Fiyatları

Altın zincir fiyatları öncelikle kullanılan altın türüne ve ayarına göre değişir. Rose, yeşil ve beyaz altından yapılan takılar üzerindeki taş/süsleme detaylarına göre fiyatlandırılır. Değerli ya da yarı değerli taşlardan dizayn edilen modellerin fiyatları da bu konuya göre belirlenir. Altın zincirin kalınlığı fiyatı belirlerken dikkate alınan bir unsurdur. Tekli veya birden fazla olan modeller de farklı fiyatlara sahiptir.

Set hâlinde satışa sunulan takı çeşitleri tek olarak satılanlara göre daha uygun olabilir. Hediye olarak vereceğiniz kişiye olan yakınlığınıza göre altın ayarını ve gramajını belirleyebilirsiniz. Bunun için ince ve sade tasarımları ya da daha kalın ve gösterişli olanları değerlendirmeniz gerekir. Boynu saran veya dökümlü olarak tasarlanan modeller uzunlukları hesaba katılarak fiyatlandırılır. Altın değeri anlık olarak değiştiği için genelde fiyatlara yansır.

Lizay Pırlanta’nın yılların tecrübesiyle hazırladığı kadınlara özel koleksiyona göz atarak beğendiğiniz modeli seçebilirsiniz. Aynı gün kargo avantajıyla satışa sunulan birbirinden değerli ve güzel mücevherleri kampanyalı ve indirimli fiyatlarla satın almak için alışveriş sitesine üye olmanız yeterlidir.