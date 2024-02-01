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Ürün Kodu :  R136931
Altın Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Oval Tektaş Yüzük
20.400 TL
20.400 TL
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6.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N174293
Altın Fatma Ana Eli Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Fatma Ana Eli Kolye
14.688 TL
14.688 TL
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4.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N098540
Altın Taşlı Dikdörtgen Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Dikdörtgen Kolye
25.432 TL
25.432 TL
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8.477 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N174289
Altın Lotus Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Lotus Trend Kolye
18.904 TL
18.904 TL
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6.301 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1142816
Altın Lotus Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Lotus Halka Küpe
25.908 TL
25.908 TL
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8.636 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N175258
Altın Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Çiçek Kolye
13.396 TL
13.396 TL
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4.465 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N177776
Altın Markiz Yaprak Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Markiz Yaprak Kolye
27.065 TL
27.065 TL
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9.022 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B361444
Altın Markiz Yaprak Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Markiz Yaprak Bileklik
12.825 TL
12.825 TL
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4.275 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1144886
Altın Markiz Yaprak Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Markiz Yaprak Küpe
8.100 TL
8.100 TL
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2.700 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N098525
Altın Peri Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Peri Kolye
19.516 TL
19.516 TL
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6.505 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R161109
Altın Baget Taşlı Kalp Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Baget Taşlı Kalp Yüzük
34.204 TL
34.204 TL
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11.401 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1137752
Altın Kuzey Yıldızı Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kuzey Yıldızı Küpe
32.096 TL
32.096 TL
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10.699 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N174309
Altın Kalp Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kalp Trend Kolye
14.348 TL
14.348 TL
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4.783 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1142821
Altın Taşlı Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Taşlı Kalp Küpe
18.360 TL
18.360 TL
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6.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N173843
Altın Yıldız Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Yıldız Trend Kolye
60.248 TL
60.248 TL
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20.083 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1135591
Altın Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Trend Küpe
35.156 TL
35.156 TL
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11.719 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R137246
Altın Yeşil Markiz Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yeşil Markiz Taşlı Yüzük
11.696 TL
11.696 TL
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3.899 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N161615
Altın Baget Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Gerdanlık
47.241 TL
47.241 TL
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15.747 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1129127
Altın Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Küpe
14.391 TL
14.391 TL
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4.797 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B341877
Altın Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Bileklik
28.358 TL
28.358 TL
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9.453 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N046629
Altın Fatma Eli Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Fatma Eli Kolye
26.792 TL
26.792 TL
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8.931 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N167869
Altın Çift Taraflı Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Çift Taraflı Kalp Kolye
20.128 TL
20.128 TL
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6.709 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N175275
Altın Denizatı Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Denizatı Kolye
15.232 TL
15.232 TL
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5.077 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N089148
Altın Çiçek ve Kar Tanesi Çift Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Çiçek ve Kar Tanesi Çift Kolye
10.472 TL
10.472 TL
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3.491 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1137110
Altın Taşlı Kalp Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Kalp Trend Küpe
25.432 TL
25.432 TL
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8.477 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N168754
Altın Şans Tılsımı Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Şans Tılsımı Trend Kolye
50.388 TL
50.388 TL
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16.796 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N136143
Altın Damla Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Aynı Gün Kargo
Altın Damla Trend Kolye
15.844 TL
15.844 TL
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5.281 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R138576
Altın Damla Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Damla Trend Yüzük
14.008 TL
14.008 TL
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4.669 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N078930
Altın Balık Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Balık Kolye
19.176 TL
19.176 TL
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6.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N151782
Altın Klasik Kuzey Yıldızı Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Klasik Kuzey Yıldızı Kolye
23.800 TL
23.800 TL
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7.933 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1142823
Altın Taşlı Lotus Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Lotus Halka Küpe
20.468 TL
20.468 TL
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6.823 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1135585
Altın Kalp Şekilli Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kalp Şekilli Küpe
35.156 TL
35.156 TL
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11.719 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N151944
Altın Güneş Ay Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Güneş Ay Kolye
21.012 TL
21.012 TL
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7.004 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1141938
Altın Taç Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taç Trend Küpe
12.852 TL
12.852 TL
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4.284 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B330323
Altın Beyaz Mineli Kalp Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Beyaz Mineli Kalp Zincir Bileklik
89.420 TL
89.420 TL
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29.807 TL x 3 Taksit
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