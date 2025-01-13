DE EN Mağazalarımız Sipariş Takip İletişim
Kapat
Menü
Giriş Yap
Kayıt Ol
  (0)
Kapat
Sepetim

Yıl Dönümü Pırlanta Hediye Fikirleri

      

Filtreler
Filtreler
Kategoriler
Fiyat Aralığı
{{ FILTERS.VARIANTS.TYPE1_NAME }}
{{ FILTERS.VARIANTS.TYPE2_NAME }}
Markalar
Model
{{ FILTER.NAME }}
{{ SELECTED.TEXT }} ×
FİLTRELER
EN YENİ
ÇOK SATAN
ARTAN FİYAT
AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  DR147515
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
48.490 TL
48.490 TL
Sepete Ekle
16.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54966-G
0.06 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.06 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye
25.536 TL
25.536 TL
Sepete Ekle
8.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32216-G
0.14 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe
22.224 TL
22.224 TL
Sepete Ekle
7.408 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65097
0.08 Karat Pırlanta B Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.08 Karat Pırlanta B Harf Kolye
23.390 TL
23.390 TL
Sepete Ekle
7.797 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE39551
0.16 Karat Pırlanta Kalpli Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Kalpli Küpe
20.040 TL
20.040 TL
Sepete Ekle
6.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB16402
0.09 Karat Pırlanta Kalpli Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Kalpli Bileklik
16.584 TL
16.584 TL
Sepete Ekle
5.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186832
0.09 Karat Pırlanta Kalpli Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Kalpli Yüzük
16.440 TL
16.440 TL
Sepete Ekle
5.480 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65090
0.07 Karat Pırlanta E Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.07 Karat Pırlanta E Harf Kolye
23.390 TL
23.390 TL
Sepete Ekle
7.797 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50917
0.97 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.97 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
47.016 TL
47.016 TL
Sepete Ekle
15.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29253
0.82 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.82 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Küpe
56.040 TL
56.040 TL
Sepete Ekle
18.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR181745
0.72 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.72 Karat Pırlanta Safir Yüzük
39.696 TL
39.696 TL
Sepete Ekle
13.232 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65094
0.08 Karat Pırlanta S Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.08 Karat Pırlanta S Harf Kolye
23.390 TL
23.390 TL
Sepete Ekle
7.797 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56886
0.65 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Fancy Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.65 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Fancy Çiçek Kolye
27.624 TL
27.624 TL
Sepete Ekle
9.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33693
1.31 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Fancy Çiçek Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.31 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Fancy Çiçek Küpe
34.992 TL
34.992 TL
Sepete Ekle
11.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159084
0.64 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.64 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Fancy Yüzük
33.720 TL
33.720 TL
Sepete Ekle
11.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65091
0.08 Karat Pırlanta D Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.08 Karat Pırlanta D Harf Kolye
23.390 TL
23.390 TL
Sepete Ekle
7.797 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159067
0.56 Karat Pırlanta Pembe Safir Çiçek Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.56 Karat Pırlanta Pembe Safir Çiçek Yüzük
29.568 TL
29.568 TL
Sepete Ekle
9.856 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158901
0.70 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.70 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
72.490 TL
72.490 TL
Sepete Ekle
24.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08662
0.25 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Trend Bileklik
46.800 TL
46.800 TL
Sepete Ekle
15.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49774
0.32 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.32 Karat Pırlanta Safir Kolye
14.352 TL
14.352 TL
Sepete Ekle
4.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28309
0.64 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.64 Karat Pırlanta Safir Küpe
17.352 TL
17.352 TL
Sepete Ekle
5.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR152517
0.35 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.35 Karat Pırlanta Safir Yüzük
14.136 TL
14.136 TL
Sepete Ekle
4.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13257
0.34 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
0.34 Karat Pırlanta Safir Bileklik
20.064 TL
20.064 TL
Sepete Ekle
6.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32226-G
0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe
33.864 TL
33.864 TL
Sepete Ekle
11.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR148585
0.15 Karat Pırlanta Taşlı Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.15 Karat Pırlanta Taşlı Baget Yüzük
31.056 TL
31.056 TL
Sepete Ekle
10.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56868
0.62 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.62 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Kolye
26.184 TL
26.184 TL
Sepete Ekle
8.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159065
0.56 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.56 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Yüzük
29.736 TL
29.736 TL
Sepete Ekle
9.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65491
0.14 Karat Pırlanta Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Çiçek Kolye
31.944 TL
31.944 TL
Sepete Ekle
10.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE39444
0.28 Karat Pırlanta Çiçek Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.28 Karat Pırlanta Çiçek Küpe
45.024 TL
45.024 TL
Sepete Ekle
15.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186518
0.22 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.22 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük
38.064 TL
38.064 TL
Sepete Ekle
12.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10798
0.17 Karat Pırlanta Yedi Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Yedi Taşlı Bileklik
55.416 TL
55.416 TL
Sepete Ekle
18.472 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE39572
0.64 Karat Pırlanta Geometrik Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.64 Karat Pırlanta Geometrik Safir Küpe
140.616 TL
140.616 TL
Sepete Ekle
46.872 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186904
0.34 Karat Pırlanta Geometrik Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.34 Karat Pırlanta Geometrik Trend Yüzük
74.952 TL
74.952 TL
Sepete Ekle
24.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186694
0.22 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.22 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
37.848 TL
37.848 TL
Sepete Ekle
12.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR150305
0.20 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Trend Yüzük
29.184 TL
29.184 TL
Sepete Ekle
9.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159812
2.48 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.48 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük
32.112 TL
32.112 TL
Sepete Ekle
10.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08252
0.17 Karat Pırlanta Trend Çiçek Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.17 Karat Pırlanta Trend Çiçek Bileklik
30.305 TL
30.305 TL
Sepete Ekle
10.102 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65248
0.31 Karat Pırlanta Zümrüt Oval Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.31 Karat Pırlanta Zümrüt Oval Kolye
34.464 TL
34.464 TL
Sepete Ekle
11.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE37563
1.06 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.06 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Küpe
62.184 TL
62.184 TL
Sepete Ekle
20.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE35186
0.24 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.24 Karat Pırlanta Trend Küpe
24.480 TL
24.480 TL
Sepete Ekle
8.160 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR165824
0.21 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Trend Yüzük
23.424 TL
23.424 TL
Sepete Ekle
7.808 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN53867
0.93 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.93 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
16.536 TL
16.536 TL
Sepete Ekle
5.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE22966
1.89 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
Aynı Gün Kargo
1.89 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe
17.376 TL
17.376 TL
Sepete Ekle
5.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR34389
1.78 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.78 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük
36.552 TL
36.552 TL
Sepete Ekle
12.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR48657
0.67 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.67 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
34.512 TL
34.512 TL
Sepete Ekle
11.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04900
0.32 Karat Pırlanta Damla Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Damla Kelepçe
69.888 TL
69.888 TL
Sepete Ekle
23.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR179618
0.71 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.71 Karat Pırlanta Safir Yüzük
29.904 TL
29.904 TL
Sepete Ekle
9.968 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR163200
0.10 Karat Pırlanta Baget Kalp Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Baget Kalp Yüzük
34.728 TL
34.728 TL
Sepete Ekle
11.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02384
0.58 Karat Pırlanta Trend Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.58 Karat Pırlanta Trend Kelepçe
64.872 TL
64.872 TL
Sepete Ekle
21.624 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29569
3.96 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
3.96 Karat Pırlanta Yakut Küpe
31.560 TL
31.560 TL
Sepete Ekle
10.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB15268
1.99 Karat Pırlanta Aquamarin Damla Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
1.99 Karat Pırlanta Aquamarin Damla Bileklik
84.120 TL
84.120 TL
Sepete Ekle
28.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR162635
0.44 Karat Pırlanta Morganit Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.44 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
27.672 TL
27.672 TL
Sepete Ekle
9.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04315
0.21 Karat Pırlanta Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Kelepçe
42.744 TL
42.744 TL
Sepete Ekle
14.248 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR122157
0.26 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Trend Yüzük
29.136 TL
29.136 TL
Sepete Ekle
9.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186372
0.07 Karat Pırlanta Burgu Detaylı Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.07 Karat Pırlanta Burgu Detaylı Yüzük
16.848 TL
16.848 TL
Sepete Ekle
5.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31612
1.51 Karat Pırlanta Blue Topaz Oval Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.51 Karat Pırlanta Blue Topaz Oval Baget Küpe
42.168 TL
42.168 TL
Sepete Ekle
14.056 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57652
0.52 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.52 Karat Pırlanta Safir Kolye
24.696 TL
24.696 TL
Sepete Ekle
8.232 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158845
0.57 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.57 Karat Pırlanta Safir Yüzük
29.736 TL
29.736 TL
Sepete Ekle
9.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1255
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
31.200 TL
31.200 TL
Sepete Ekle
10.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR148868
0.25 Karat Pırlanta Damla Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Damla Yüzük
26.232 TL
26.232 TL
Sepete Ekle
8.744 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33699
1.12 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.12 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Küpe
44.904 TL
44.904 TL
Sepete Ekle
14.968 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151588-G
0.41 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.41 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
31.536 TL
31.536 TL
Sepete Ekle
10.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33940
0.61 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.61 Karat Pırlanta Safir Küpe
29.184 TL
29.184 TL
Sepete Ekle
9.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR40573
0.99 Karat Pırlanta Sitrin Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.99 Karat Pırlanta Sitrin Yüzük
38.400 TL
38.400 TL
Sepete Ekle
12.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR172000
0.31 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.31 Karat Pırlanta Trend Yüzük
64.968 TL
64.968 TL
Sepete Ekle
21.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR100601
0.12 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.12 Karat Pırlanta Baget Yüzük
26.256 TL
26.256 TL
Sepete Ekle
8.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186374
0.07 Karat Pırlanta Zincir Detaylı Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.07 Karat Pırlanta Zincir Detaylı Yüzük
16.176 TL
16.176 TL
Sepete Ekle
5.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151588
0.41 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.41 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
31.560 TL
31.560 TL
Sepete Ekle
10.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37392
0.08 Karat Pırlanta Baget Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.08 Karat Pırlanta Baget Tektaş Kolye
28.224 TL
28.224 TL
Sepete Ekle
9.408 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR71900
1.33 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.33 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük
24.960 TL
24.960 TL
Sepete Ekle
8.320 TL x 3 Taksit
T-Soft Premium