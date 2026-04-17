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Ürün Kodu : DB16598
0.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
39.490 TL
39.490 TL
Ürün Kodu : DB16692
1.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%31
69.490 TL
47.990 TL
Ürün Kodu : DR182340
0.40 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
%0
41.490 TL
41.490 TL
Ürün Kodu : DR182585
0.50 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
%0
52.490 TL
52.490 TL
Ürün Kodu : DR148458
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%16
39.490 TL
32.990 TL
Ürün Kodu : DR147515
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
48.490 TL
48.490 TL
Ürün Kodu : DB13719
0.17 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
33.437 TL
33.437 TL
Ürün Kodu : DE37210
0.10 Karat Pırlanta Damla Küpe
%0
18.835 TL
18.835 TL
Ürün Kodu : DB17755
0.53 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
21.307 TL
21.307 TL
Ürün Kodu : DR178606
0.58 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
%0
62.808 TL
62.808 TL
Ürün Kodu : DE31701
0.43 Karat Pırlanta Taşlı Yuvarlak Küpe
%0
30.576 TL
30.576 TL
Ürün Kodu : DE19247
0.70 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
85.248 TL
85.248 TL
Ürün Kodu : DN64753
2.03 Karat Pırlanta Pembe Safir Kolye
%0
21.384 TL
21.384 TL
Ürün Kodu : DR89418
0.24 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
59.280 TL
59.280 TL
Ürün Kodu : DE32981
0.18 Karat Pırlanta Sonsuzluk Küpe
%0
19.176 TL
19.176 TL
Ürün Kodu : DN19011
1.00 Karat Elmas Safir Kolye
%0
27.576 TL
27.576 TL
Ürün Kodu : DE34075
0.41 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
34.752 TL
34.752 TL
Ürün Kodu : DN65264
0.05 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kare Kolye
%0
31.944 TL
31.944 TL
Ürün Kodu : DE15238
1.68 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
42.312 TL
42.312 TL
Ürün Kodu : DR165192
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
27.490 TL
27.490 TL
Ürün Kodu : DSE0446
1.85 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Küpe
%0
45.864 TL
45.864 TL
Ürün Kodu : DN46869
1.96 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
57.624 TL
57.624 TL
Ürün Kodu : DE30004
1.48 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
44.928 TL
44.928 TL
Ürün Kodu : DN42867
0.19 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
36.912 TL
36.912 TL
Ürün Kodu : DR186253
0.28 Karat Pırlanta Asimetrik Trend Yüzük
%0
39.096 TL
39.096 TL
Ürün Kodu : DE35537
1.28 Karat Pırlanta Blue Topaz Kalp Taşlı Küpe
%0
32.544 TL
32.544 TL
Ürün Kodu : DN54563
0.02 Karat Pırlanta Damla Kolye
%0
22.872 TL
22.872 TL
Ürün Kodu : DE39271
0.06 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Küpe
%0
19.632 TL
19.632 TL
Ürün Kodu : DR186716
0.11 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
26.304 TL
26.304 TL
Ürün Kodu : DR11055
0.09 Karat Pırlanta Taşlı Kalp Yüzük
%0
42.912 TL
42.912 TL
Ürün Kodu : DR159566
0.35 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
61.968 TL
61.968 TL
Ürün Kodu : DR148871
0.35 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
34.056 TL
34.056 TL
Ürün Kodu : DR186274
0.34 Karat Pırlanta Baget Detaylı Yüzük
%0
43.128 TL
43.128 TL
Ürün Kodu : DRB1264
0.40 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük
%0
38.400 TL
38.400 TL
Ürün Kodu : DR181463
0.68 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük
%0
61.272 TL
61.272 TL
Ürün Kodu : DN51632
0.86 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
%0
62.256 TL
62.256 TL
Ürün Kodu : DR94632
1.01 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
58.560 TL
58.560 TL
Ürün Kodu : DR89586
0.43 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük
%0
65.352 TL
65.352 TL
Ürün Kodu : DR139807
0.86 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
75.576 TL
75.576 TL
Ürün Kodu : DE37270
1.90 Karat Elmas Pırlanta Safir Küpe
%0
31.752 TL
31.752 TL
Ürün Kodu : DR137780
0.20 Karat Pırlanta Damla Baget Yüzük
%0
30.576 TL
30.576 TL
Ürün Kodu : DR176999
0.29 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
36.912 TL
36.912 TL
Ürün Kodu : DL03328
0.10 Karat Pırlanta Efektli Baget Kelepçe
%0
35.136 TL
35.136 TL
Ürün Kodu : DRB1247
0.30 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük
%0
40.272 TL
40.272 TL
Ürün Kodu : DN58677
0.26 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
30.960 TL
30.960 TL
Ürün Kodu : DR125215
0.76 Karat Pırlanta Damla Yarımtur Yüzük
%0
73.392 TL
73.392 TL
Ürün Kodu : DB08967
0.29 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
45.984 TL
45.984 TL
Ürün Kodu : DR71822
0.22 Karat Pırlanta Baget Safir Yüzük
%0
23.088 TL
23.088 TL
Ürün Kodu : DR163023
0.20 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
23.184 TL
23.184 TL
Ürün Kodu : DR40865
0.92 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
49.728 TL
49.728 TL
Ürün Kodu : DRT1247
0.60 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
96.720 TL
96.720 TL
Ürün Kodu : DR151589
0.31 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
34.392 TL
34.392 TL
Ürün Kodu : DB11767
0.49 Karat Pırlanta Baget Trend Bileklik
%0
61.656 TL
61.656 TL
Ürün Kodu : DN62927
0.42 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık
%0
114.360 TL
114.360 TL
Ürün Kodu : DR169593
0.20 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
24.408 TL
24.408 TL
Ürün Kodu : DE24002
0.68 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
55.104 TL
55.104 TL
Ürün Kodu : DN45257
0.45 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
73.176 TL
73.176 TL
Ürün Kodu : DE30935
0.40 Karat Pırlanta Baget Çiçek Küpe
%0
48.720 TL
48.720 TL
Ürün Kodu : DN53177
0.69 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye
%0
88.296 TL
88.296 TL
Ürün Kodu : DL03034
0.06 Karat Pırlanta Efektli Baget Damla Kelepçe
%0
38.688 TL
38.688 TL
Ürün Kodu : DR177808
0.85 Karat Pırlanta Elmas Safir Yüzük
%0
22.896 TL
22.896 TL
Ürün Kodu : DR141274
0.27 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
45.720 TL
45.720 TL
Ürün Kodu : DN49027
0.20 Karat Pırlanta Modern Kolye
%0
41.328 TL
41.328 TL
Ürün Kodu : DN43484
0.32 Karat Pırlanta Taşlı Klasik Kolye
%0
30.144 TL
30.144 TL
Ürün Kodu : DE22266
0.10 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe
%0
20.712 TL
20.712 TL
Ürün Kodu : DET1241
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
38.400 TL
38.400 TL
Ürün Kodu : DE30475
0.21 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
38.784 TL
38.784 TL
Ürün Kodu : DB14210
0.09 Karat Pırlanta Damla Bileklik
%0
18.576 TL
18.576 TL
Ürün Kodu : DR186929
0.50 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük
%0
47.989 TL
47.989 TL
Ürün Kodu : DN40308
4.02 Karat Pırlanta Gerdanlık
%0
516.576 TL
516.576 TL
Ürün Kodu : DRT1237
0.25 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
42.192 TL
42.192 TL
Ürün Kodu : DR167239
0.16 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
22.488 TL
22.488 TL
Ürün Kodu : DN57382
2.62 Karat Pırlanta Aurora Gerdanlık
%0
315.720 TL
315.720 TL
Ürün Kodu : DN45014
3.62 Karat Pırlanta Gerdanlık
%0
376.536 TL
376.536 TL
Ürün Kodu : DN51270
0.19 Karat Pırlanta Çiçek Kolye
%0
20.952 TL
20.952 TL
Ürün Kodu : DR149102
0.41 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
37.056 TL
37.056 TL
Ürün Kodu : DB15040
0.33 Karat Pırlanta Bileklik
%0
36.835 TL
36.835 TL
Ürün Kodu : DN58130
0.09 Karat Pırlanta Efektli Baget Kolye
%0
20.448 TL
20.448 TL
Ürün Kodu : DN52299
0.05 Karat Pırlanta Markiz Baget Kolye
%0
16.632 TL
16.632 TL
Ürün Kodu : DN37951
0.04 Karat Pırlanta E Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
Ürün Kodu : DRB1256
0.30 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük
%0
28.344 TL
28.344 TL
Ürün Kodu : DN38218
0.04 Karat Pırlanta A Harf Kolye
%0
28.644 TL
28.644 TL
Ürün Kodu : DR162503
2.12 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
34.920 TL
34.920 TL
Ürün Kodu : DB10798
0.17 Karat Pırlanta Yedi Taşlı Bileklik
%0
55.416 TL
55.416 TL
Ürün Kodu : DR147041
0.08 Karat Pırlanta Baget Modern Yüzük
%0
25.536 TL
25.536 TL
Ürün Kodu : DR162433
1.98 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
216.888 TL
216.888 TL
Ürün Kodu : DN60785
1.70 Karat Pırlanta Fancy Kolye
%0
15.936 TL
15.936 TL
Ürün Kodu : DN40510
0.02 Karat Pırlanta I Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
Ürün Kodu : DE32507
0.22 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
47.928 TL
47.928 TL
Ürün Kodu : DN52472
0.12 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
19.920 TL
19.920 TL
Ürün Kodu : DET12451
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
12.648 TL
12.648 TL
Ürün Kodu : DE25380
0.12 Karat Pırlanta Sonsuzluk Küpe
%0
23.160 TL
23.160 TL
Ürün Kodu : DB07541
1.47 Karat Pırlanta Baget Damla Bileklik
%0
200.088 TL
200.088 TL
Ürün Kodu : DB08692
3.89 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
444.792 TL
444.792 TL
Ürün Kodu : DB08686
3.19 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
392.112 TL
392.112 TL
Ürün Kodu : DN57359
0.21 Karat Pırlanta Efekt Kenarlı Taşlı Kolye
%0
24.648 TL
24.648 TL
Ürün Kodu : DR80580
1.86 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
24.888 TL
24.888 TL
Ürün Kodu : DR137983
1.24 Karat Pırlanta Oval Yakut Yüzük
%0
57.216 TL
57.216 TL
Ürün Kodu : DN47380
0.22 Karat Pırlanta Kalp Kolye
%0
44.592 TL
44.592 TL