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PIRLANTA

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AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  DB16598
0.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
Aynı Gün Kargo
0.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
39.490 TL
39.490 TL
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13.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB16692
1.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
ÇP
1.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%31
69.490 TL
47.990 TL
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15.997 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR182340
0.40 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
%0
41.490 TL
41.490 TL
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13.830 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR182585
0.50 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
%0
52.490 TL
52.490 TL
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17.497 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR148458
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
ÇP
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%16
39.490 TL
32.990 TL
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10.997 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR147515
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
48.490 TL
48.490 TL
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16.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13719
0.17 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
33.437 TL
33.437 TL
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11.146 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE37210
0.10 Karat Pırlanta Damla Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Damla Küpe
%0
18.835 TL
18.835 TL
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6.278 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB17755
0.53 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
Aynı Gün Kargo
0.53 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
21.307 TL
21.307 TL
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7.102 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR178606
0.58 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.58 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
%0
62.808 TL
62.808 TL
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20.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31701
0.43 Karat Pırlanta Taşlı Yuvarlak Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.43 Karat Pırlanta Taşlı Yuvarlak Küpe
%0
30.576 TL
30.576 TL
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10.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE19247
0.70 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.70 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
85.248 TL
85.248 TL
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28.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN64753
2.03 Karat Pırlanta Pembe Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
2.03 Karat Pırlanta Pembe Safir Kolye
%0
21.384 TL
21.384 TL
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7.128 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89418
0.24 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.24 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
59.280 TL
59.280 TL
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19.760 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32981
0.18 Karat Pırlanta Sonsuzluk Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.18 Karat Pırlanta Sonsuzluk Küpe
%0
19.176 TL
19.176 TL
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6.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN19011
1.00 Karat Elmas Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.00 Karat Elmas Safir Kolye
%0
27.576 TL
27.576 TL
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9.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE34075
0.41 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.41 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
34.752 TL
34.752 TL
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11.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65264
0.05 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kare Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.05 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kare Kolye
%0
31.944 TL
31.944 TL
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10.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE15238
1.68 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.68 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
42.312 TL
42.312 TL
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14.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR165192
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
27.490 TL
27.490 TL
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9.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DSE0446
1.85 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
1.85 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Küpe
%0
45.864 TL
45.864 TL
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15.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN46869
1.96 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.96 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
57.624 TL
57.624 TL
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19.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30004
1.48 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.48 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
44.928 TL
44.928 TL
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14.976 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN42867
0.19 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
36.912 TL
36.912 TL
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12.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186253
0.28 Karat Pırlanta Asimetrik Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.28 Karat Pırlanta Asimetrik Trend Yüzük
%0
39.096 TL
39.096 TL
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13.032 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE35537
1.28 Karat Pırlanta Blue Topaz Kalp Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.28 Karat Pırlanta Blue Topaz Kalp Taşlı Küpe
%0
32.544 TL
32.544 TL
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10.848 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54563
0.02 Karat Pırlanta Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.02 Karat Pırlanta Damla Kolye
%0
22.872 TL
22.872 TL
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7.624 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE39271
0.06 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.06 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Küpe
%0
19.632 TL
19.632 TL
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6.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186716
0.11 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.11 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
26.304 TL
26.304 TL
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8.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR11055
0.09 Karat Pırlanta Taşlı Kalp Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Taşlı Kalp Yüzük
%0
42.912 TL
42.912 TL
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14.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159566
0.35 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.35 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
61.968 TL
61.968 TL
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20.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR148871
0.35 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.35 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
34.056 TL
34.056 TL
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11.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186274
0.34 Karat Pırlanta Baget Detaylı Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.34 Karat Pırlanta Baget Detaylı Yüzük
%0
43.128 TL
43.128 TL
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14.376 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRB1264
0.40 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük
%0
38.400 TL
38.400 TL
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12.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR181463
0.68 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.68 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük
%0
61.272 TL
61.272 TL
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20.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51632
0.86 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.86 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
%0
62.256 TL
62.256 TL
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20.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR94632
1.01 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.01 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
58.560 TL
58.560 TL
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19.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89586
0.43 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.43 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük
%0
65.352 TL
65.352 TL
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21.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR139807
0.86 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.86 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
75.576 TL
75.576 TL
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25.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE37270
1.90 Karat Elmas Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.90 Karat Elmas Pırlanta Safir Küpe
%0
31.752 TL
31.752 TL
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10.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR137780
0.20 Karat Pırlanta Damla Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Damla Baget Yüzük
%0
30.576 TL
30.576 TL
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10.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR176999
0.29 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.29 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
36.912 TL
36.912 TL
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12.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03328
0.10 Karat Pırlanta Efektli Baget Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Efektli Baget Kelepçe
%0
35.136 TL
35.136 TL
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11.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRB1247
0.30 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük
%0
40.272 TL
40.272 TL
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13.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58677
0.26 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
30.960 TL
30.960 TL
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10.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125215
0.76 Karat Pırlanta Damla Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.76 Karat Pırlanta Damla Yarımtur Yüzük
%0
73.392 TL
73.392 TL
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24.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08967
0.29 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.29 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
45.984 TL
45.984 TL
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15.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR71822
0.22 Karat Pırlanta Baget Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.22 Karat Pırlanta Baget Safir Yüzük
%0
23.088 TL
23.088 TL
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7.696 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR163023
0.20 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
23.184 TL
23.184 TL
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7.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR40865
0.92 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.92 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
49.728 TL
49.728 TL
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16.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRT1247
0.60 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.60 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
96.720 TL
96.720 TL
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32.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151589
0.31 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.31 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
34.392 TL
34.392 TL
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11.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB11767
0.49 Karat Pırlanta Baget Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.49 Karat Pırlanta Baget Trend Bileklik
%0
61.656 TL
61.656 TL
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20.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN62927
0.42 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glam
0.42 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık
%0
114.360 TL
114.360 TL
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38.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR169593
0.20 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
24.408 TL
24.408 TL
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8.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24002
0.68 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.68 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
55.104 TL
55.104 TL
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18.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN45257
0.45 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.45 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
73.176 TL
73.176 TL
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24.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30935
0.40 Karat Pırlanta Baget Çiçek Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.40 Karat Pırlanta Baget Çiçek Küpe
%0
48.720 TL
48.720 TL
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16.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN53177
0.69 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.69 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye
%0
88.296 TL
88.296 TL
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29.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03034
0.06 Karat Pırlanta Efektli Baget Damla Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.06 Karat Pırlanta Efektli Baget Damla Kelepçe
%0
38.688 TL
38.688 TL
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12.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR177808
0.85 Karat Pırlanta Elmas Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.85 Karat Pırlanta Elmas Safir Yüzük
%0
22.896 TL
22.896 TL
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7.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR141274
0.27 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.27 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
45.720 TL
45.720 TL
Sepete Ekle
15.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49027
0.20 Karat Pırlanta Modern Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Modern Kolye
%0
41.328 TL
41.328 TL
Sepete Ekle
13.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN43484
0.32 Karat Pırlanta Taşlı Klasik Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Taşlı Klasik Kolye
%0
30.144 TL
30.144 TL
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10.048 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE22266
0.10 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe
%0
20.712 TL
20.712 TL
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6.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1241
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
38.400 TL
38.400 TL
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12.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30475
0.21 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
38.784 TL
38.784 TL
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12.928 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14210
0.09 Karat Pırlanta Damla Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Damla Bileklik
%0
18.576 TL
18.576 TL
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6.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186929
0.50 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük
%0
47.989 TL
47.989 TL
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15.996 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN40308
4.02 Karat Pırlanta Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
4.02 Karat Pırlanta Gerdanlık
%0
516.576 TL
516.576 TL
Sepete Ekle
172.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRT1237
0.25 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.25 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
42.192 TL
42.192 TL
Sepete Ekle
14.064 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR167239
0.16 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
22.488 TL
22.488 TL
Sepete Ekle
7.496 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57382
2.62 Karat Pırlanta Aurora Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
2.62 Karat Pırlanta Aurora Gerdanlık
%0
315.720 TL
315.720 TL
Sepete Ekle
105.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN45014
3.62 Karat Pırlanta Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
3.62 Karat Pırlanta Gerdanlık
%0
376.536 TL
376.536 TL
Sepete Ekle
125.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51270
0.19 Karat Pırlanta Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.19 Karat Pırlanta Çiçek Kolye
%0
20.952 TL
20.952 TL
Sepete Ekle
6.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR149102
0.41 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.41 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
37.056 TL
37.056 TL
Sepete Ekle
12.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB15040
0.33 Karat Pırlanta Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.33 Karat Pırlanta Bileklik
%0
36.835 TL
36.835 TL
Sepete Ekle
12.278 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58130
0.09 Karat Pırlanta Efektli Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Efektli Baget Kolye
%0
20.448 TL
20.448 TL
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6.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52299
0.05 Karat Pırlanta Markiz Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.05 Karat Pırlanta Markiz Baget Kolye
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16.632 TL
16.632 TL
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5.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37951
0.04 Karat Pırlanta E Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta E Harf Kolye
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17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRB1256
0.30 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük
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28.344 TL
28.344 TL
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9.448 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN38218
0.04 Karat Pırlanta A Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta A Harf Kolye
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28.644 TL
28.644 TL
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9.548 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR162503
2.12 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.12 Karat Pırlanta Safir Yüzük
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34.920 TL
34.920 TL
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11.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10798
0.17 Karat Pırlanta Yedi Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Yedi Taşlı Bileklik
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55.416 TL
55.416 TL
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18.472 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR147041
0.08 Karat Pırlanta Baget Modern Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.08 Karat Pırlanta Baget Modern Yüzük
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25.536 TL
25.536 TL
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8.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR162433
1.98 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
1.98 Karat Pırlanta Baget Yüzük
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216.888 TL
216.888 TL
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72.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN60785
1.70 Karat Pırlanta Fancy Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.70 Karat Pırlanta Fancy Kolye
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15.936 TL
15.936 TL
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5.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN40510
0.02 Karat Pırlanta I Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta I Harf Kolye
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17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32507
0.22 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.22 Karat Pırlanta Halka Küpe
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47.928 TL
47.928 TL
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15.976 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52472
0.12 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.12 Karat Pırlanta Baget Kolye
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19.920 TL
19.920 TL
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6.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET12451
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
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12.648 TL
12.648 TL
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4.216 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE25380
0.12 Karat Pırlanta Sonsuzluk Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.12 Karat Pırlanta Sonsuzluk Küpe
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23.160 TL
23.160 TL
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7.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB07541
1.47 Karat Pırlanta Baget Damla Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
1.47 Karat Pırlanta Baget Damla Bileklik
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200.088 TL
200.088 TL
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66.696 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08692
3.89 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
3.89 Karat Pırlanta Baget Bileklik
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444.792 TL
444.792 TL
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148.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08686
3.19 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
3.19 Karat Pırlanta Baget Bileklik
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392.112 TL
392.112 TL
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130.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57359
0.21 Karat Pırlanta Efekt Kenarlı Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Efekt Kenarlı Taşlı Kolye
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24.648 TL
24.648 TL
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8.216 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR80580
1.86 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.86 Karat Pırlanta Safir Yüzük
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24.888 TL
24.888 TL
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8.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR137983
1.24 Karat Pırlanta Oval Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.24 Karat Pırlanta Oval Yakut Yüzük
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57.216 TL
57.216 TL
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19.072 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47380
0.22 Karat Pırlanta Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.22 Karat Pırlanta Kalp Kolye
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44.592 TL
44.592 TL
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14.864 TL x 3 Taksit
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