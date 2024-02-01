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ÇOK SATAN
ARTAN FİYAT
AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  N133925
Altın Gökyüzü Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Gökyüzü Kolye
21.760 TL
21.760 TL
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7.253 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B364430
Altın Tasarım Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Tasarım Bileklik
23.528 TL
23.528 TL
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7.843 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1114257
Altın Dört Taşlı Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Dört Taşlı Tektaş Küpe
21.556 TL
21.556 TL
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7.185 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B341877
Altın Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Bileklik
28.358 TL
28.358 TL
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9.453 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K013489
Altın Kaplumbağa Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kaplumbağa Çocuk Künye
34.204 TL
34.204 TL
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11.401 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N181933
Altın Top Top Örgü Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Top Top Örgü Gerdanlık
182.308 TL
182.308 TL
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60.769 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N080953
Altın Baget Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Baget Çiçek Kolye
19.720 TL
19.720 TL
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6.573 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L094169
Altın Mor Mineli Geometrik Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mor Mineli Geometrik Kelepçe
86.972 TL
86.972 TL
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28.991 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M335132
Altın Desenli Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Desenli Kadın Alyans
38.488 TL
38.488 TL
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12.829 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  H001302
Altın Taşlı Deniz Yıldızı Halhal - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Deniz Yıldızı Halhal
17.204 TL
17.204 TL
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5.735 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148258
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Küpe
16.252 TL
16.252 TL
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5.417 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1126486
Altın Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Tektaş Küpe
12.512 TL
12.512 TL
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4.171 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N175254
Altın Taşlı Dal Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Dal Kolye
17.816 TL
17.816 TL
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5.939 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N106161
Altın Baget Taşlı Oval Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Taşlı Oval Kolye
11.832 TL
11.832 TL
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3.944 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365615
Altın Beyaz Mineli Silindir Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Beyaz Mineli Silindir Bileklik
53.788 TL
53.788 TL
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17.929 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134596
Altın Taşlı Sivri Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Sivri Halka Küpe
36.992 TL
36.992 TL
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12.331 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1124719
Altın Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Tektaş Küpe
18.088 TL
18.088 TL
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6.029 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N112219
Altın Kuzey Yıldızı Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kuzey Yıldızı Zincir Kolye
36.040 TL
36.040 TL
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12.013 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R167535
Altın Prizma Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Prizma Yüzük
17.340 TL
17.340 TL
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5.780 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1131816
Altın Çiçek Taşlı Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çiçek Taşlı Çocuk Küpe
17.816 TL
17.816 TL
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5.939 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148180
Altın Üçgen Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Üçgen Baget Küpe
16.184 TL
16.184 TL
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5.395 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N175029
Altın Yuvarlak Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yuvarlak Taşlı Kolye
16.184 TL
16.184 TL
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5.395 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B348217
Altın Asimetrik Yıldız Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Asimetrik Yıldız Bileklik
56.236 TL
56.236 TL
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18.745 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1137415
Altın Çocuk Mavi Yonca Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çocuk Mavi Yonca Küpe
18.088 TL
18.088 TL
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6.029 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N174926
Altın Taşlı Yıldız Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Yıldız Trend Kolye
15.028 TL
15.028 TL
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5.009 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1143216
Altın Kuş Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kuş Çocuk Küpe
14.144 TL
14.144 TL
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4.715 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N168840
Altın Desenli Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Desenli Kolye
21.692 TL
21.692 TL
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7.231 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N167610
Altın Baget Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Taşlı Kolye
15.776 TL
15.776 TL
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5.259 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N179452
Altın Desenli Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Desenli Kalp Kolye
9.996 TL
9.996 TL
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3.332 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N174941
Altın Taşlı İki Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı İki Kalp Kolye
19.856 TL
19.856 TL
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6.619 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B364001
Altın Baget Taşlı Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Taşlı Trend Bileklik
45.016 TL
45.016 TL
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15.005 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N182448
Altın Yasemin Çiçeği Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Aynı Gün Kargo
Altın Yasemin Çiçeği Kolye
19.584 TL
19.584 TL
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6.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R165367
Altın Yıldız Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Yıldız Trend Yüzük
24.956 TL
24.956 TL
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8.319 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N084735
Altın Tasarım Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Tasarım Baget Kolye
14.892 TL
14.892 TL
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4.964 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344761
Altın Çocuk Desenli Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çocuk Desenli Bileklik
47.872 TL
47.872 TL
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15.957 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N158142
Altın Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Tektaş Kolye
15.504 TL
15.504 TL
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5.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1142821
Altın Taşlı Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Taşlı Kalp Küpe
18.360 TL
18.360 TL
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6.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148560
Altın Kelebek Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kelebek Taşlı Küpe
15.844 TL
15.844 TL
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5.281 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B363952
Altın Tasarım Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Tasarım Bileklik
61.336 TL
61.336 TL
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20.445 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N161615
Altın Baget Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Gerdanlık
47.241 TL
47.241 TL
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15.747 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365431
Altın Kalp Çift Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Kalp Çift Zincir Bileklik
13.668 TL
13.668 TL
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4.556 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R162689
Altın Fuşya Taşlı Beyaz Mavi Mineli Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Fuşya Taşlı Beyaz Mavi Mineli Trend Yüzük
37.196 TL
37.196 TL
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12.399 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365019
Altın Çocuk Ataç Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çocuk Ataç Bileklik
22.508 TL
22.508 TL
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7.503 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1122135
Altın Süzme Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Süzme Su Yolu Küpe
34.680 TL
34.680 TL
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11.560 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B348308
Altın Üçgen Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Üçgen Taşlı Bileklik
73.168 TL
73.168 TL
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24.389 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R167395
Altın Tasarım Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Tasarım Yüzük
18.360 TL
18.360 TL
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6.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B259904
Altın Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Bileklik
54.400 TL
54.400 TL
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18.133 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R159963
Altın Taşlı Mekik Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Mekik Yüzük
22.848 TL
22.848 TL
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7.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B353722
Altın Fuşya Taşlı Trend Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Fuşya Taşlı Trend Zincir Bileklik
84.184 TL
84.184 TL
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28.061 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R150831
Altın Taşlı Zincir Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Zincir Yüzük
34.204 TL
34.204 TL
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11.401 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E142359
Altın Gül Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Aynı Gün Kargo
Altın Gül Küpe
20.876 TL
20.876 TL
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6.959 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R164041
Altın Beyaz Mineli Desenli Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Beyaz Mineli Desenli Trend Yüzük
32.708 TL
32.708 TL
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10.903 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02267
Altın Top Kalp Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Top Kalp Şahmeran Bileklik
30.328 TL
30.328 TL
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10.109 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R144337
Altın Mineli Mavi Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Mineli Mavi Taşlı Yüzük
24.956 TL
24.956 TL
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8.319 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B347013
Altın Top Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Top Bileklik
40.664 TL
40.664 TL
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13.555 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N135389
Altın Kalp Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Kalp Trend Kolye
91.936 TL
91.936 TL
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30.645 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134588
Altın Taş Detaylı Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taş Detaylı Trend Küpe
32.572 TL
32.572 TL
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10.857 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1119264
Altın Pullu Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Pullu Küpe
19.924 TL
19.924 TL
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6.641 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R141651
Altın Taşlı Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Trend Yüzük
22.032 TL
22.032 TL
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7.344 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C065643
Altın Trend Küp Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Trend Küp Zincir Kolye
39.304 TL
39.304 TL
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13.101 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N153249
Altın Taşlı Ayak İzi Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Ayak İzi Kolye
19.720 TL
19.720 TL
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6.573 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N178987
Altın Yusufçuk Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yusufçuk Kolye
8.500 TL
8.500 TL
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2.833 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N175475
Altın Üçgen Taşlı Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Üçgen Taşlı Trend Kolye
163.132 TL
163.132 TL
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54.377 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R165115
Altın Mavi Mineli Yıldız Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mavi Mineli Yıldız Yüzük
33.252 TL
33.252 TL
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11.084 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N174900
Altın Taşlı Üç Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Üç Kalp Kolye
17.204 TL
17.204 TL
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5.735 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N178731
Altın Güneş Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Güneş Kolye
7.888 TL
7.888 TL
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2.629 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N175258
Altın Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Çiçek Kolye
13.396 TL
13.396 TL
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4.465 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N178326
Altın Markiz Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Markiz Taşlı Kolye
9.044 TL
9.044 TL
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3.015 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163884
Altın Kuyruklu Kedi Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kuyruklu Kedi Kolye
16.728 TL
16.728 TL
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5.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N175211
Altın Güneş Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Güneş Kolye
17.204 TL
17.204 TL
Sepete Ekle
5.735 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N174293
Altın Fatma Ana Eli Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Fatma Ana Eli Kolye
14.688 TL
14.688 TL
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4.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N179889
Altın Cupid Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Cupid Kolye
8.500 TL
8.500 TL
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2.833 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1141938
Altın Taç Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taç Trend Küpe
12.852 TL
12.852 TL
Sepete Ekle
4.284 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1137110
Altın Taşlı Kalp Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Kalp Trend Küpe
25.432 TL
25.432 TL
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8.477 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L094171
Altın Mavi Mineli Yıldız Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Aynı Gün Kargo
Altın Mavi Mineli Yıldız Kelepçe
102.612 TL
102.612 TL
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34.204 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L094180
Altın Geometrik Taşlı Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Geometrik Taşlı Kelepçe
96.492 TL
96.492 TL
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32.164 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B349591
Altın Taşlı Piramit Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Piramit Bileklik
66.028 TL
66.028 TL
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22.009 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B349652
Altın Halka Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Halka Trend Bileklik
56.100 TL
56.100 TL
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18.700 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359049
Altın Yeşil Taşlı Prizma Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Yeşil Taşlı Prizma Bileklik
143.480 TL
143.480 TL
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47.827 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  H001482
Altın Trend Halhal - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Trend Halhal
21.012 TL
21.012 TL
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7.004 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  H001478
Altın At Halhal - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın At Halhal
23.800 TL
23.800 TL
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7.933 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359101
Altın Üçgen Taşlı Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Üçgen Taşlı Trend Bileklik
64.464 TL
64.464 TL
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21.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B354067
Altın Yeşil Mineli Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yeşil Mineli Taşlı Bileklik
92.480 TL
92.480 TL
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30.827 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L094179
Altın Renkli Taşlı Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Renkli Taşlı Kelepçe
68.136 TL
68.136 TL
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22.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L094170
Altın Pembe Mineli Geometrik Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Pembe Mineli Geometrik Kelepçe
93.364 TL
93.364 TL
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31.121 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N179806
Altın Kalp Anahtar Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kalp Anahtar Kolye
7.548 TL
7.548 TL
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2.516 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N179908
Altın Bagetli Taç Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Bagetli Taç Kolye
8.840 TL
8.840 TL
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2.947 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N174289
Altın Lotus Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Lotus Trend Kolye
18.904 TL
18.904 TL
Sepete Ekle
6.301 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N173970
Altın Havuç Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Havuç Trend Kolye
18.632 TL
18.632 TL
Sepete Ekle
6.211 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N175178
Altın Arı Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Arı Kolye
20.876 TL
20.876 TL
Sepete Ekle
6.959 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N173820
Altın Yonca ve Yıldız Mineli Şans Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Yonca ve Yıldız Mineli Şans Kolye
65.280 TL
65.280 TL
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21.760 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N179366
Altın Yaz Güneşi Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yaz Güneşi Kolye
10.744 TL
10.744 TL
Sepete Ekle
3.581 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N179509
Altın Minimal Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Minimal Kalp Kolye
9.452 TL
9.452 TL
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3.151 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C070596
Altın Ataç Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Ataç Zincir Kolye
60.248 TL
60.248 TL
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20.083 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N165214
Altın Trend Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Trend Zincir Kolye
97.988 TL
97.988 TL
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32.663 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R164029
Altın Kıvrımlı Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Kıvrımlı Trend Yüzük
26.384 TL
26.384 TL
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8.795 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N069245
Altın Şans Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Şans Zincir Kolye
19.516 TL
19.516 TL
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6.505 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1113081
Altın Taşlı Üçgen Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Üçgen Küpe
44.336 TL
44.336 TL
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14.779 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N144482
Altın Turkuaz Deniz Yıldızı Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Turkuaz Deniz Yıldızı Kolye
131.036 TL
131.036 TL
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43.679 TL x 3 Taksit
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