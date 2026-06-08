0.17 Karat Pırlanta Güneş Kolye
Ürün Kodu : DN65716
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41.712 TL
41.712 TL
PEŞİN FİYATINA 13.904 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.17 Karat Pırlanta Güneş Kolye T10293
Rose Altın, 14 Ayar, 2.34 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.17 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yuvarlak formun zamansız estetiğini modern detaylarla buluşturan bu kolye, sade ama etkileyici bir görünüm sunuyor. Pırlantanın ışığı her açıdan zarif bir şekilde yansırken, tasarım günlük şıklığı kusursuz biçimde tamamlıyor. Tek başına kullanıldığında bile dikkat çekici bir duruş sergiliyor. Gerçek zarafet, kendini göstermeye çalışmadan fark edilendir.
0.17 Karat Pırlanta Güneş Kolye
PEŞİN FİYATINA 13.904 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
41.712 TL
41.712 TL
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