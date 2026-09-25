0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye
Ürün Kodu : DN69108
81.245 TL
PEŞİN FİYATINA 27.082 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye T11136
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 4.30 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.20 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.12 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Markiz
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Güncel ve modern tasarım anlayışının ışıltılı ifadesi. Stil sahibi duruşuyla kombinlerinizi tamamlar.
0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 27.082 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
81.245 TL