0.17 Karat Pırlanta Güneş Kolye
Ürün Kodu : DN65258
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41.712 TL
41.712 TL
PEŞİN FİYATINA 13.904 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.17 Karat Pırlanta Güneş Kolye T10159
Altın, 14 Ayar, 2.34 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.17 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Güneşin sıcak enerjisinden ilham alan bu özel kolye, ışığını stilinize taşıyor. Pırlantanın göz kamaştıran ışıltısıyla birleşen tasarım, pozitif ve zarif bir görünüm sunuyor. Hem günlük kullanımda hem de özel anlarda anlam taşıyan şık bir aksesuar olarak öne çıkıyor.
0.17 Karat Pırlanta Güneş Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2,45 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
2- Toplam 0.19 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
3- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
3-0.19 Karat Pırlanta Güneş Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
4- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
5- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
5- 0.19 Karat Pırlanta Güneş Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.17 Karat Pırlanta Güneş Kolye
PEŞİN FİYATINA 13.904 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
41.712 TL
41.712 TL
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