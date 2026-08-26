Altın Yasemin Çiçeği Kolye
Ürün Kodu : N182448
19.584 TL
PEŞİN FİYATINA 6.528 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yasemin Çiçeği Kolye T10995
14 Ayar, Altın, 1.80 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğanın zarafet dolu kokusunu anımsatan narin taç yapraklar, dekoltede romantik bir şölen yaratıyor. Çiçek figürünün kattığı taze ve masum hava, kadınsı şıklığınızı büyüleyici bir dokunuşla tamamlıyor.
Altın Yasemin Çiçeği Kolye
PEŞİN FİYATINA 6.528 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
19.584 TL
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