Lizay Pırlanta’nın sunduğu altın kolye koleksiyonları arasında Altın Nazar kolyeler, kültürel gelenek ve zarafeti bir araya getiren modeller olarak öne çıkar. Geleneksel olarak nazardan korunmak amacıyla kullanılan nazar boncuğu işlenmiş altının benzersiz tasarımlarıyla bir araya gelerek modern takılar halini alır.

Nazar boncuklu altın kolyeler hem kendinize hem de sevdiklerinize anlamlı ve estetik bir hediye olarak tercih edebileceğiniz özel parçalar içerir. Geleneksel nazar boncuğu motifinin modern altın zincirlerle tamamlandığı bu aksesuarlar, günlük kullanımdan özel etkinliklere dek her an rahatlıkla tercih edilebilir. Lizay Pırlanta’nın altın nazar boncuklu kolye koleksiyonlarına göz atarak kendiniz ve sevdikleriniz için zarif bir kolyeye sahip olabilirsiniz.

Nazar Boncuklu Altın Kolye Özellikleri

Lizay Pırlanta nazar boncuklu altın kolye modelleri farklı renklerde 14 ayar altın seçenekleri ve her zevke uyacak farklı zincir uzunlukları ve nazar boncuğu tasarımlarıyla üretilir. Koleksiyonda yer alan kolye modelleri, nazar boncuğunun en estetik halini altınla buluştururken aynı zamanda kaliteli altın sayesinde dayanıklı bir mücevher halini alır.

Altın Ayarı: Lizay Pırlanta altın nazar kolye koleksiyonları, dayanıklılık ve günlük kullanım için ideal olan 14 ayar altın ile üretilir. Bu mücevherler 14 ayar altın alaşımı sayesinde saf altına nazaran daha sert bir yapıya sahiptir. Dayanıklılığı, parlaklığı ve estetiğinden kayıp vermeden uzun ömürlü bir kullanım sunar. Düşük saflık oranı ile mücevherler arasında ekonomik bir seçenek olarak yerini alır. Her bir tasarım, farklı gramajlarda altın içeriğine sahiptir.

Altın Rengi: Nazar boncuklu altın kolyeler, yeşil altın olarak da bilinen sarı altın veya daha pembemsi bir renge sahip olan rose altın seçenekleri ile sunulur. Gümüş alaşım sayesinde sarı rengini alan kolyeler sıklıkla tercih edilen modeller arasındaki yerini alır. Sarı altın nazar boncuklu kolyeler, sarı cilt alt tonuna sahip kişilerin ten rengi ile oldukça uyum sağlar. Alaşımdaki bakır miktarı ile rose altın özelliği kazanan kolyeler ise sıcak ve soğuk cilt tonlarına sahip olan nötr tenli kişilerde tamamlayıcı bir aksesuar olarak uyum sağlar.

Zincir Uzunluğu ve Şekli: Lizay Pırlanta, nazar boncuklu altın kolye koleksiyonlarında farklı uzunluklarda zincir seçenekleri sunar. Kullanım rahatlığı ve kişisel tarz açısından farklılık gösteren zincir uzunlukları standart ve kısa zincirlerden daha uzun ve ayarlanabilir olanlara dek her beğeniye uyacak çeşitlilik gösterir. Daha kısa ve boynu saran zincirler, sade ve şık bir görünüm sunarken daha uzun ve sarkan formdaki zincirler ise kolyenin ön planda olmasını sağlar. Altın nazar kolye zincirleri, klasik formdaki ince zincirlerden ataç zincirlere dek farklı formdaki tasarımlar ile beğeniye sunulur.

Nazar Boncuğu Boyutu ve Şekli: Altın nazar kolyeler küçük ve zarif nazar boncuklarından daha büyük ve gösterişli boncuklara dek farklı seçenekler içerir. Boncuğun boyutu ve rengi, kolyenin kullanım amacı ile kişisel tarz ve beğenilere göre tercih edilebilir. Seçenekler arasında ortasında siyah bir nokta ile açık veya koyu mavi, küçük boncuklar bulunan minimal modeller yer alır. Birden çok boncuk ve taş ile bezenerek daha göz alıcı bir formda oluşturulmuş büyük nazar boncuğuna sahip seçenekler ise dikkat çekici tarza sahip kişilerin zevkine sunulur.

Nazar Boncuklu Altın Kolye Tasarımları

Lizay Pırlanta’nın altın nazar boncuklu kolye koleksiyonları, zarif tasarımları ve yüksek kaliteli işçiliği ile tarzınıza şıklık katacak özel parçalardır. Koleksiyonlar arasında minimalist bir zarafeti yansıtan nazar boncuklu kolyelerden, daha gösterişli ve yüksek işçilikli kolyelere dek farklı tarzda birçok model bulunur.

Sade ve Minimalist Tasarımlar: Gündelik aksesuarlarında sadelikten yana olanlar ve geleneksel nazar boncuğu motifinden vazgeçemeyenler için minimalist tasarıma sahip Lizay altın nazar kolye modelleri mükemmel bir seçenektir. Bu kolyeler zarif ve ince detaylarıyla dikkat çekerken küçük nazar boncuğu ile benzersiz bir görünüme sahiptir. Altın Nazar Boncuklu Göz Kolye, elegant bir tarza sahip sade şıklıktan yana olanlar için mükemmel bir tercih olabilir. Sadeliğe sıradışı ufak bir dokunuş arayanlar için ise Altın Nazar Boncuklu Kolye, kolye ucuna doğru yer alan ataç zinciri ile olağan bir formdan çıkarak özel bir tasarım halini alır. Altın Nazar Zincir Kolye; sade ve klasik, ince zincire dizilmiş birden çok küçük nazar boncuğu dokunuşunu sevenler için ideal bir seçenektir.

Gösterişli ve İnce İşçilikli Tasarımlar: Dikkat çekici ve göz alıcı tasarım arayışında olanlar için taşlarla süslenmiş, detay işçilikle tamamlanan nazar boncuklu altın kolyeler mükemmel bir aksesuar olarak Lizay koleksiyonları arasındaki yerini alır. Bu kolyeler, günlük kullanımın yanı sıra özel davetlerde veya önemli günlerde de tarzınızı tamamlar. Altın Nazar Boncuklu Kolye, boncuk ve taşların ince işçilikle özenle dizilerek tasarlandığı göz alıcı bir aksesuar modelidir. Etrafındaki ışıltılı taşlar sayesinde nazar boncuğunu parlayan bir mücevher haline getirir.

Sıradışı Özgün Tasarımlar: Lizay Pırlanta altın nazar kolye koleksiyonları, modern ve klasik tarzlara hitap eden çeşitlilikte benzersiz tasarımlara sahip modeller içerir. Özgün tasarımlar harf detayına sahip kişiselleştirilmiş seçeneklerden; yonca, yıldız veya kar tanesi gibi birçok farklı tasarım ile nazar boncuğunu bir arada sunan modellere dek geniş bir yelpazede sunulur. Altın Nazar Boncuklu Ataç Kolye, benzersiz bir kişisel tarza sahip kişiler tarafından tercih edilen seçenekler arasındadır. Altın Nazar Boncuklu Zincir ise sık dizilmiş nazar boncuğunun yanı sıra sık pullu tasarımı ile modernizm ve gelenekseli bir arada sunarak koleksiyonlar arasında sıradışı bir model halini alır.

Lizay altın nazar boncuklu kolye koleksiyonunda her beğeniye uygun çeşitlilikte model sunulur. Kaliteli ve dayanıklı Lizay kolye modellerine göz atarak size en uygun aksesuarı seçebilirsiniz.